27.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Сербия
Просмотров:

Мягкая сила Белграда: Вучич встретился с юными спортсменами-сербами со всего мира

Сербский президент принял более 200 детей, отдыхающих в летнем спортивном лагере «Сербия зовет тебя...

Сербский президент принял более 200 детей, отдыхающих в летнем спортивном лагере «Сербия зовет тебя 2021». Среди них были ребята из Косово, Республики Сербской, а также из сербской диаспоры со всего света.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Йована Яничиевич из Косовской (Северной) Митровицы преподнесла сербскому президенту особый подарок – футболку с подписями всех отдыхавших в лагере детей. А албанские ребята – Арам и Реги Сукаи из Шкодера подарили Вучичу картину, изображающую их родной город.

«Я очень рад видеть наших детей из диаспоры, из всех стран региона, из нашего Косово и Метохии, от Франкфурта до Киева, от Америки до Австралии. Мне выпала особая честь и возможность познакомить их с Сербией и Белградом», – сказал Вучич.

Сербский президент сказал своим юным гостям, что Сербия – это их Родина.

«И так будет всегда. Мы надеемся, что вы умножите у нас свои знания и любовь, и что все, что вы думаете и делаете, за исключением себя и своей семьи, вы всегда будете готовы сделать во имя Сербии», – добавил Александр Вучич.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть