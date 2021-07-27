Мягкая сила Белграда: Вучич встретился с юными спортсменами-сербами со всего мира

27.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский президент принял более 200 детей, отдыхающих в летнем спортивном лагере «Сербия зовет тебя 2021». Среди них были ребята из Косово, Республики Сербской, а также из сербской диаспоры со всего света.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Йована Яничиевич из Косовской (Северной) Митровицы преподнесла сербскому президенту особый подарок – футболку с подписями всех отдыхавших в лагере детей. А албанские ребята – Арам и Реги Сукаи из Шкодера подарили Вучичу картину, изображающую их родной город.

«Я очень рад видеть наших детей из диаспоры, из всех стран региона, из нашего Косово и Метохии, от Франкфурта до Киева, от Америки до Австралии. Мне выпала особая честь и возможность познакомить их с Сербией и Белградом», – сказал Вучич.

Сербский президент сказал своим юным гостям, что Сербия – это их Родина.

«И так будет всегда. Мы надеемся, что вы умножите у нас свои знания и любовь, и что все, что вы думаете и делаете, за исключением себя и своей семьи, вы всегда будете готовы сделать во имя Сербии», – добавил Александр Вучич.