«Мягкая сила» России на Украине: все ли так безнадежно?

Так называемая «мягкая сила» России на Украине – это, пожалуй, один из наиболее критикуемых в обществе, на страницах СМИ и в экспертной среде участков политико-дипломатической работы на украинском направлении за последние пару десятилетий.

Мол, инструментов продвижения российского влияния нет, пропаганда дружбы с Россией свелась к симуляции и имитации на концертах под эгидой Россотрудничества, русофильских политиков на украинской политсцене с гулькин нос, в СМИ и гуманитарной сфере доминируют пещерные русофобы, а экономическая кооперация свелась к обслуживанию бизнес-интересов отдельных корпораций и еще непонятно на чью экономику они больше работают – на российскую или на украинскую.

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Суммировать эти настроения можно одной грубоватой, но емкой фразой: мол, «про**али Украину». И в таких констатациях есть значительная доля правды.

Продвижением мягкой силы, позитивного образа России на Украине долгое время или не занимались вообще, или делали это для галочки, или работали добросовестно, но бессистемно. Потому результат на выходе столь неутешителен.

Скажем прямо: нынешний образ Украины в головах россиян не очень привлекателен. Это либо отмороженные, конфликтные и крикливые «активисты» и прочие устроители антироссийских перформансов, которых показывают СМИ, либо радикалы-неонацисты из всяческих «Азовов» и «Правых секторов», либо вальяжные людоеды-псевдогуманитарии типа Ницой, Фарион и им подобных, рассуждающие, как эффективнее поразить в правах или вообще убить не только русских, но и русскоговорящих украинцев.

А с началом СВО к этой копилке отрицательных образов украинцев добавились еще и убивающие или пытающие русских солдат военные ВСУ. Людьми-символами нынешней Украины в массовом сознании россиян стали откровенные негодяи и флюгеры типа Данилова, Буданова, Подоляка или Арестовича.

При этом очевидно и то, что их нынешняя пещерная русофобия имеет исключительно конъюнктурный характер – многие из них еще вчера сидели в Москве в одних президиумах с Дугиным или играли в российском кино, или сотрудничали с украинскими «пророссийскими» политиками».

С другой стороны нельзя сказать, что все в этой «мягкой силе» прошлых лет было так уж плохо. Имелись и отдельные успехи. Скажем, нельзя пройти мимо деятельности пула телеканалов, связанных с одним из соратников Виктора Медведчука Тарасом Козаком.

В студиях Ньюсвана, 112-Украина, Первого независимого и ряда других медиа озвучивалась другая повестка, альтернативная той, которая шла с Банковой и усиливала трещину между народами. И рост рейтингов таких каналов вместе с ростом ненависти к ним со стороны националистических радикалов – лучшее доказательство востребованности такой линии в украинском обществе.

Под конец своего существования и перед незаконным запретом эти каналы формировали картину мира каждого четвертого украинца.

Аналогично – и с политическим лоббированием мирного решения по Донбассу и возобновления взаимовыгодного сотрудничества Киева и Москвы. Можно сколько угодно критиковать ту же ОПЗЖ, и это будет справедливая критика, но в ОПЗЖ был Медведчук со своими сторонниками. И именно он формировал публичное лицо этой партии. Лицо, обращенное на восток, в сторону России.

Другое дело, что, играя по правилам украинской политики, тот же Медведчук был вынужден кооперироваться с представителями олигархических кланов, которые его впоследствии и предали, когда наступил час Х. Но такова была цена за вхождение в публичный политикум, куда того же Медведчука после Майдана просто так не впустили бы, при всех его достоинствах кулуарного администратора.

Но когда социологи начинали копаться в мотивациях избирателей этой политсилы, выяснялось, что голосуют они не за денежных мешков из обоймы Фирташа, а за позитивные смыслы, которые формировала ОПЗЖ команда Медведчука: равноправие языков, мир на Донбассе, восстановление экономических и культурных связей с Россией, прекращение националистической истерии в обществе. По факту это и есть линейка тезисов, которая продвигает российскую «мягкую силу» на Украине.

Но хватит посыпать голову пеплом. Что было – того уже не вернешь. Гораздо конструктивнее подумать о том, что можно сделать для хотя бы частичного восстановления этой самой «мягкой силы» в нынешних условиях, когда идут боевые действия, а пропагандисты сеют ненависть, когда любая неподконтрольная власти общественная активность на Украине по факту запрещена, а возможности влиять на умы через СМИ обнулены.

Тем не менее, не все так плохо и возможности такие есть. Это и объединение сил авторитетных и популярных среди украинцев лидеров мнений, голос которых уже хорошо различим в соцсетях. Это и программные статьи того же Медведчука, нещадно критикуемые со всех сторон, но задающие рамку процессам вокруг Украины и главное – направление движения вперед, к выходу из нынешнего тупика.

Это и объединение активных граждан Украины, разбросанных по всему миру – тот же пример движения «Другая Украина», которое собирает под свое крыло всех, кто не готов отдать свою страну на растерзание милитаристам Зеленского.

Не стоит сбрасывать со счетов и развитие ситуации в динамике. Сейчас и Зеленский, и Шмыгаль, и их клевреты активно фантазируют на тему грядущего восстановления Украины и обещают украинцам золотой дождь с Запада. Но по мере затягивания боевых действий и все большей очевидной невозможности решить этот конфликт военной силой, все больше украинцев будут восприимчивы к прагматическим тезисам.

Условно говоря, холодильник начнет побеждать телевизор, а негативные последствия разрыва и войны с собственными братьями будут становиться все более очевидными даже для не склонных к излишней рефлексии обывателей.

А пока этого не произошло, украинское общество необходимо просвещать, открывая глаза на происходящее и раскрывая причинно-следственные связи. От русофобской гуманитарной политики – к майдану – а от него – к гражданской войне на Донбассе, а затем и полномасштабной войне с Россией, принесшей в украинский дом разруху, нищету и массовое беженство.

Альтернатива этому тупиковому пути – восстановление по крупицам порушенного единства и целостности народа, если хотите – «белоруссизация» вместо «финляндизации». Триединое Союзное государство вместо попыток и дальше сидеть на двух стульях. Если этого достичь, тогда нынешний образ диковатого бандеровца, декламирующего плохие стихи о небратстве навсегда уйдет в прошлое.