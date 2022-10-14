«Мягко говоря, малоприятно»: Путин об СВО

14.10.2022  16:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин не жалеет о решении начать специальную военную операцию на Украине.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин не жалеет о решении начать специальную военную операцию на Украине....

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«То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно. Но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мои действия правильные и своевременные», – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что в задачи СВО не входит уничтожение Украины как государства.

«Мы не ставили перед собой задачи по уничтожению Украины. Вот они взяли и в свое время отрубили воду Крыму, в котором проживает 2,4 миллиона человек. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Просто пример логики наших действий. Не было бы действия – не было бы противодействия.

Вот мост взорвали, теперь нам 10 раз надо подумать: обеспечение связи с Крымом по территории, насколько это важно для РФ», – подчеркнул президент.

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