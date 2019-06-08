08.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Мямля Зеленский достал даже кадры пчеловода Ющенко

Владимир Зеленский за три недели своего президентства так и не смог четко объяснить общественности свой план относительно урегулирования военного конфликта в Донбассе. Увильнуть от решения, которое сулит неприятности и критику в любом случае, Зеленский пытается, предоставив возможность «отдуваться» экс-президенту Леониду Кучме, вернувшемуся в состав украинских переговорщиков в Минске.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Ющенко, бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы обратите внимание, президент Путин и потом Песков повторил эту позицию, говорит об одном: «Я хочу слышать позицию президента Украины».

Я понимаю, что идет третья неделя руководства Владимиром Зеленским нашим государством, но команда должна быть готова к тем вызовам, которые они брали, идя на президентские выборы.

Невозможно Леониду Даниловичу, при всем нашем уважении к нему, впервые озвучивать важные инициативы, которые должен озвучивать действующий президент в контексте уже сформулированной государственной стратегии.

Я призываю сегодня в этих важных вопросах самого президента Украины, его команду, к тому, что хватит быть политически неопределенной субстанцией, пора становиться настоящим президентом с четкими позициями, четкой стратегией, четкими месседжами.

И тогда очень много тех вопросов, которые являются сегодня спорными и не воспринимаются, будут восприняты государством», – резюмировала Ставнийчук.

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