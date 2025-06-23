«Мясник» Сырский готовит новое массовое убийство украинских солдат

Анатолий Лапин.  
23.06.2025 12:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Переход на новую корпусную систему ВСУ позволит украинской армии перейти в контрнаступление.

Об этом на встрече с украинскими СМИ заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Переход на новую корпусную систему ВСУ позволит украинской армии перейти в контрнаступление. Об этом...

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Его идея вызвала непонимание даже у украинских националистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, самоубийственным такой шаг в своем видеоблоге назвал экс-депутат Верховной рады, в прошлом активный АТОшник и нацист Игорь Мосийчук:

«Если это такие наступления и такие операции, как курская авантюра будут, автором которой является в том числе Сырский, где он отправил фактически на смерть десятки тысяч украинских воинов, проявив себе как настоящий мясник… Ну у нас нет обороны устойчивой, нам нужно строить линии обороны, а он рассказывает о контрнаступлениях. Это политическое решение, направление на срыв любых возможных мирных переговоров. И принимал это решение лично Владимир Зеленский».

Раскритиковал идею украинского главкома в своем блоге и киевский политолог Павел Себастьянович.

«То есть тот опыт с «линией Суровикина» ничему не научил наших командиров. Какое на хрен контрнаступление? Ну серьезно! Сейчас линия фронта постоянно движется в сторону Киева, мы не сдерживаем врага. То есть нужно сделать что-то, чтобы сдержать это наступление. Сдержать и уничтожить как можно больше русских. То есть победа – это разгром вражеской армии. В какое контрнаступление хотите идти, Сырский? С чем? Для чего?», – недоумевает Себастьянович.

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