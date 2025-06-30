Мясник Сырский массово утилизирует на Сумщине будановцев
Украинское командование в Сумской области вынуждено бросать вместо пехоты элитный спецназ.
Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Удержание Сумской области обходится ВСУ значительно дороже, чем могло бы быть. Были сделаны ошибки, которые оплачиваются жизнями воинов. При этом в начале июня, чтобы сдерживать продвижение врага, командование было вынуждено перебрасывать в регион силы ГУР МО. Это как когда микроскопом забивают гвозди, и это не преувеличение. ГУР МО – это спецназовцы, отдельная сила, которую использую для тонких операций. А здесь говорится только об одном: не хватало физически людей, пехоты. И, главное, не были подготовлены позиции.
Сегодня наши военные вынуждены строить, копать окопы прямо под обстрелами русских. Почему не были построены оборонные сооружения раньше, вопрос и к главам области, и к главкому, который руководил операцией. Если были захваченные территории на Курщине, почему никто не готовился к обороне, считали, что будем держать их вечно? Что со стратегией, что вообще думали те люди, которые отказались строить линию обороны на Сумщине? Отдельная история – то, что районы, по каким сегодня продвигаются русские, не были даже заминированы», – сказал Береза.
Он добавил, что сегодня уже говорить о строительстве укреплений и минировании в данном регионе слишком поздно.
«Более того, мы видим, как русские нащупывают разные точки по всей линии обороны Украины, которая сейчас строится под обстрелами, а потом уже наступают по полной, когда находят слабые места. И, кстати, это вынуждает украинских командиров бросать элитные подразделения, чтобы задержать продвижение русских. Я, конечно, помню практики, которых придерживается пан Сырский, но, может, всё-таки пора эволюционировать?» – негодует экс-депутат.
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