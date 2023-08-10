Мясными штурмами мы не выиграем войну на истощение – философ Дацюк

Анатолий Лапин .  
10.08.2023 19:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 393
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Противостояние между Россией и Украиной перешло на стадию войны на истощение. Такую войну Украина не сможет выиграть, хватая людей на улице и бросая их в «мясные штурмы» на фронте.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противостояние между Россией и Украиной перешло на стадию войны на истощение. Такую войну Украина...

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По мнению Дацюка, стране нужно выстраивать экономику, чтобы стать сильнее противника.

«Режим мобилизации – это не то, что все должны идти на фронт. Выигрываются войны не мясными штурмами, не количеством, тем более, объявлена политика, что для нас люди – главное. Войны, а мы сейчас уже вступили в войну на истощение – такие войны выигрываются экономикой. Собственным военным производством, собственным производством боеприпасов. Вот это режим мобилизации! А не в том, чтобы все пошли на войну», – переживает Дацюк.

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