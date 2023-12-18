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Украинских несовершеннолетних подростков планируют забирать на фронт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, в прошлом офицер армии США Станислав Крапивник, отметивший, что Украина уже призывает женщин более года.

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«Да, список профессий, необходимых фронту ограничен – в основном это медики, медсестры, механики, техники. Но женщин этих профессий уже призывают – это факт. Может, видели, недавно наши парни снимали ролик из окопов противника после артбострела, в котором лежат трупы украинских женщин. Так что это война до последнего украинца», – сказал Крапивник «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание, что на Украине идёт активный набор женщина и в пехоту, хотя пока только добровольцев.

«Чтобы как-то заинтересовать женщин на украинском телевидении уже полгода идет реклама, в которой призывают вступать в ряды украинской армии. И сейчас уже рассматривают вопрос не о добровольном вступлении в ВСУ, а о принудительной мобилизации всех женщин, равно как и мужчин в возрасте с 17 до 70 лет», – заявил эксперт.

У него поинтересовались, почему такое внимание именно женщинам.

«Потому что мясо кончается. Женщине в пехоте на самом деле очень тяжело – по своей природе женщина более слабая физически и с большим трудом переносит трудности, которые может вынести мужчина. Если брать ту же физиологию, то женские кости более хрупкие по сравнению с мужскими и износ тела из-за веса, с которым пехотинцу приходится перемещаться, происходит быстрее. Поэтому женщина становится калекой гораздо быстрее, чем мужчина. Если доходит до рукопашного боя или любых других силовых задач, то, конечно, мужчина в более привилегированном положении. Зато из женщин получаются неплохие снайперы. Женщины преуспели в этой специальности, потому что лучше, чем мужчины контролируют дыхание», – говорит собеседник издания.

По его словам, «на Украине действительно собираются снизить призывной возраст до 17 лет».

«На самом же деле на фронт будут забирать подростков 14-15 лет. Потому что уже сейчас, до снижения мобилизационного возраста, на фронте оказываются 16-17-летние парни, как и мужчины, которым под 70 лет. Этот абсурд будет продолжаться до тех пор, пока украинцы не снимут Зеленского или фронт просто не рухнет. Есть еще варианта – украинцы закончатся», – резюмировал Крапивник.