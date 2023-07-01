Мятеж Пригожина был обречен на поражение

Елена Острякова.  
01.07.2023 13:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мятеж, Россия


Силы ЧВК «Вагнер», двигавшиеся к Москве 24 июня, были недостаточно мощными, и регулярная армия их легко бы уничтожила на подходе.

Об этом не круглом столе в Москве заявил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Силы ЧВК «Вагнер», двигавшиеся к Москве 24 июня, были недостаточно мощными, и регулярная армия...

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«С точки зрения военной чего-то особенного эти силы из себя не представляла. Мы смотрели количество танков и пушек. Одной из колонн было 2-3 танка и несколько БМП. Много грузовиков, но пушек небольшое количество. Одна система ПВО.

Заслоны, которые были сформированы – они никогда бы не прошли и не дошли просто до Москвы. Есть РСЗО, артиллерия, авиация. Видимо, они сбили бы еще несколько вертолетом, а остальных просто бы расстреляли всех, и никого бы не осталось.

Может, они попытались бы райцентр какой-то захватить, и их пришлось бы выковыривать. А, может, просто бы перебили всех», – сказал Григорьев.

По его словам, большую роль сыграло обращение президента РФ Владимира Путина, который дал мятежникам возможность одуматься, хотя многие «вагнера» даже не знали об обращении: у них отобрали телефоны.

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