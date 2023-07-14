Мятеж Пригожина испугал Запад – киевский аналитик

Мятеж руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина всерьез испугал Запад, в том числе США. Украине на самом деле дали инструкции не провоцировать ситуацию.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золкиной, ряд европейских государств боятся дестабилизации России и прихода к власти в ней непонятного им лидера.

«Соединенные Штаты и часть других западноевропейских союзников, их охватил страх в момент той 24-часовой смуты в Российской Федерации. Я не имею никаких сомнений, что эти сливы, которые были в западных медиа, что Украину даже попросили не использовать никоим образом эту ситуацию, когда в России на полдня, на 20 часов установилось непонятное безвластие, непонятно было, кто вообще страной управляет, где Путин, стало ясно, что его власть не такая всесильная.

Это очень странные вещи, потому что страх развала, дестабилизации России, он присутствует в ряде стран Запада. Некоторые просто не хотят. Не боятся, а просто не хотят такого сценария для России, потому что их Россия в нынешних границах, даже агрессивная, устраивает больше, чем Россия с неопределенным будущим, неопределенным руководством, непонятными внутренними проблемами», – утверждает Золкина.