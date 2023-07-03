«Мятеж Пригожина показал – администрация Байдена за Путина!» – Илларионов митингует под Белым домом

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Администрация президента Джо Байдена не заинтересована ни в свержении Владимира Путина, ни в приходе к власти ныне скрывающихся на Западе российских либералов.

Об этом на митинге под Белым домом, который проходил с требованием начать поставки по ленд-лизу Украине, заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России, нацпредатель Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со стороны США проявилась чёткая позиция… Самая главная красная линия была названа – падение Путина недопустимо. В терминах, которые используются Белым домом и в американских газетах это называется политическая нестабильность в России, что означает отставку Путина, замена Путина на кого-то другого – Мишустина, сына Патрушева, Пригожина или представителей российской демократической оппозиции. «Это недопустимо», – сказал Белый дом. «Нам важно, чтобы остался Путин, чтобы не было никакой политической дестабилизации». И, когда речь шла о том, что надо не допустить эскалации, оказывается, мы теперь понимаем термин «эскалация», а за ним в понимании Белого дома такое усиление боевых действий ВСУ и союзников, в том числе российской оппозиции, которая привела бы к падению путинского режима. И самая главная новость, которую мы сегодня знаем, в результате мятежа Пригожина, спасибо ему за это, благодаря его действиям мы [осознали], что красная линия для администрации Байдена – недопущение падения Путина», – возмущался Илларионов.

Он продолжил, что американские власти вообще не хотят видеть Украину за столом переговоров.

«Мы слышали теоретическую позицию администрации Байдена в выступлениях госсекретаря Блинкена, он 2 июня в Хельсинки сделал большое выступление, в котором рассказал план Байдена по отношению к этой войне. Самый главный пункт – посадить Путина, но не на скамью подсудимых в Гаагу, а за стол переговоров с США. Для того, чтобы обсуждать два вопроса, первый – судьбу Украины, и второе – судьбу и положения гарантий безопасности для всего европейского континента. Эти вопросы администрация Байдена собирается обсуждать не с Украиной, там нет задачи посадить Зеленского за стол переговоров, или посадить какого-то наследника Путина, нет – посадить именно Путина. Это теоретическое заявление о том, какова цель байденовской администрации. Через три недели происходит первый серьёзный кризис для Путина с мятежом Пригожина, и в ходе этого события администрация Байдена полностью в соответствии с той стратегией приходит на помощь Путину. То есть, это не просто заявления, это практическое подтверждение, что именно такой и является стратегия», – сокрушался беглый либерал.

В конце своей речи он пришёл к очевидному для себя выводу.

«Когда бы ни произошёл другой кризис для Путина – завтра, через месяц, через год, и чем более серьёзным он был бы, тем больше помощь будет оказана со стороны Байдена – они доказали, что не допустят падения путинского режима, и что в ключевые самые серьёзные моменты они переходят на сторону и становятся союзником Путина. Они и всегда были какими-то союзниками, но в критических моментах они срывают маски и становятся на сторону Путина», – признал Илларионов.