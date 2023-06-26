«Мятеж Пригожина показал – власти прошли краш-тест» – полковник Трухан

В ходе продвижения к Москве мятежников ЧВК «Вагнер» российские власти сделали всё, чтобы не допустить кровопролития среди гражданских и сохранить жизни участвующим в рейде и используемым вслепую бойцам, которые были обмануты своими командирами.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получается интересная картина, эти медийщики до конца не поняли, в принципе, краш-тест российская власть прошла. Что бы там ни было, как бы там ни было, моментально сконцентрировались, скоординировались, краш-тест пройден. Второй момент, что эти покатушки до Москвы, они примерно никогда бы не привели ни к какому успеху. Просто, видимо, кукушечка щёлкнула, что сейчас их ё…нут, а их бы ё…нули. Там из личного состава, который в этом участвовал 90% нае…ли, которые изначально не знали по задачам, а потом просто боялись, потому что знают обстановку, которая там есть. Как это объяснить? Смотри, идёт колонна, зашла на него эскадрилья, въе…ли по ней. Там где-то какая-то гражданская машинка попалась, где-то ещё что-то попалось – всё это перемололи. Пока есть возможность снять это без кровопролития, делают всё, чтобы снять без кровопролития», – рассуждал он.

«Там они наворотили делов. Не все, конечно. Путин, кстати, очень взвешенное обращение сделал. И я так понимаю, что вся логика российской власти была в том, что люди, которые действительно воевали, которые действительно не при делах, которых просто командиры повели за собой – это как мятеж декабристов, когда первая претензия была: «что же вы солдат под каторгу подставили, их-то за что?». Их надо оторвать от всего этого дела. Пожар тушат всем, что под руку попадётся, разбираются-то уже потом, главное, чтобы не бензином. И сейчас будут разборки, и самое интересное, что в процессе его (Пригожина – ред.), видимо, убедили, что сейчас вас ё…нут, вот и всё», – утверждал Трухан.