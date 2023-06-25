Мятеж Пригожина: Последствия для рейтинга Путина и имиджа России

Евгений Пригожин был вынужден отказаться от вступления в Москву, поскольку практически никто из лидеров общественного мнения России не поддержал мятежа, в отличие от врагов на Украине и на Западе.

Об этом рассуждает политолог Павел Данилин.

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«Именно дружное осуждение Пригожина и его мятежа, отсутствие красной дорожки до Кремля и резкое неодобрение его действий со стороны лидеров общественного мнения, высказанное добровольно, моментально, открыто и публично, сделали попытку мятежа обреченной на провал. Оперативно и честно подавляющее большинство – в том числе и тех, кто недавно говорил о дружбе с Пригожиным – осудили мятеж, осудили мятежника. И это был, безусловно, крах всех амбиций Пригожина. Крах видения окружающего мира. Резкое отрезвление после звездочки. Да, мятежник не прошел испытание медными трубами. Но тут идея, что «да все вокруг за меня» сменилась на некоторую растерянность. Тот факт, что мятеж поддержали либо откровенные мрази внутри страны, либо мрази, которые из нашей страны бежали, чтобы гадить извне – тоже стал отрезвляющим как для самого Пригожина, так и для его окружения. Рассчитывали совсем не на то. А здесь – основная поддержка – либо со стороны подонка Ильи Пономарева и Михаила Ходорковского, либо со стороны условного большого хохла – Кивы, Подоляка, Зеленского. Есть о чем задуматься», – отмечает Данилин.

Так или иначе, но и имидж сильной власти в России серьёзно пошатнулся, указывает доктор политических наук Игорь Скурлатов.

«Пригожин унизил и оскорбил, «нагнул» и лишил «ауры» президента и силовые структуры, которые в один день сначала ввели КТО и завели уголовное дело, а потом, когда поняли, что ЧВК войдёт в столицу, согласились на все условия Пригожина и отменили режим чрезвычайной ситуации. Такой кейс подорвал государственную безопасность и чреват новыми потрясениями – прежде всего потому, что Пригожин может в любой момент вернуться в Москву и потребовать ещё каких-либо ништяков», – предостерегает Скурлатов.

С тем, что история вокруг ЧВК еще не закончилась, соглашается и политолог Марат Баширов.

«Мятежный кейс. Вчера мы посмотрели последнюю серию первого сезона. Скоро начнётся второй сезон, но уже без главного героя – по сценарию он своё отыграл. А вот его армия – нет. ЧВК «Вагнер» никуда не делась. И техника у них в руках. Кто им мешает еще раз пойти на Москву и Ростов на Дону, если они посчитают себя обманутыми? Кто сможет их остановить, если первый раз не смогли? Так что рано расслабились. Ничего еще не закончено», – уверен Баширов.

Медиатехнолог Ярослав Федосеев указывает, что марш-бросок вагнеровцев продемонстрировал уязвимость России.

«Вдумайтесь, из Ростова до Москвы за один день, по пути сбили 8 вертолётов и самолётов. По сути, мы должны быть благодарны Пригожину, ибо он воочию отрепетировал начало государственного переворота и ткнул носом всех, кто обязан был его предотвратить. Я не буду играть в сослагательные наклонения и представлять на их месте войска НАТО. Дело в ином. Сейчас очень многие сепаратистские ячейки в различных регионах России возьмут на карандаш эту стратегию», – считает Федосеев.

«Я давно не испытывал чувства такого глубокого стыда за мою страну: она всему миру, треть которого хочет ей прямой смерти, она показала хищникам и шакалам, что она слаба в самом сердце своей военной и политической мощи. Она показала своим друзьям в мире, что слаба как альтернатива колониализму и империализму. Она вытащила из подполья в России затихших было своих собственных гиен и шакалов, готовых жертвовать судьбой своей Родины ради своей политической ненависти. Наконец, история Пригожина показала, что олигархические сделки, даже полезные на короткой дистанции, угрожают России настоящей новой Гражданской войной. И теперь все и любые надутые щёки Русского мира громко лопнули на весь мир: единство нашего народа надо опять создавать выше и крепче, без бессмысленных шоу со значками и шарфиками, пустословием и отчётами», – признает бывший сотрудник президентской администрации историк Модест Колеров.

Невесёлые прогнозы и у публициста Дмитрия Соколова-Митрича.

«Наглядно продемонстрирована абсолютная беспомощность государства. 10 тыс вооруженных человек (+-) могут поставить под удар всё и вся… Власти нанесен серьезный репутационный урон. Из Александра Третьего лидер превратился в Николая Второго. Если сумеет как-то это абсорбировать, хорошо. Но не факт, что сумеет. Точно надо готовить преемника всерьез и надолго», – пишет Соколов-Митрич.

Впрочем, политолог Дмитрий Орлов считает, что предсказания о падении рейтинга Владимира Путина преждевременны.

«Не разделяю прогнозов по поводу значительного падения рейтинга Путина: мудрость и осмотрительность граждане ценят не меньше, чем жесткость (которая также была проявлена – в четкой оценке произошедшего и принятых первоначальных решениях). Системная поддержка президента гражданами высока и вряд ли подвергается серьезным угрозам. Конфигурация кампании-2024: Путин главный кандидат, остальные нишевые – не претерпит существенных изменений», – прогнозирует Орлов.

С ним согласен депутат из Новосибирска Ростислав Антонов.

«Кто-то утверждает, что Путин проявил слабость, а, на мой взгляд, ровно наоборот. Власть России проявила удивительную гибкость и нашла развязку и переговорщика, способного донести свои мысли до бунтарей. Путин ещё раз продемонстрировал, что не случайно занимает свой пост и способен решать нетривиальные задачи с минимальными потерями для страны. Фронт не дрогнул, боевая работа не остановилась ни на минуту. Войска с фронта не сняли. В целом, я полагаю, страна вышла из кризиса сильнее, чем была», – пишет Антонов.

В любом случае, мятежники серьезно помогли врагам России, замечает политолог Владимир Корнилов.

«Да уж, Пригожин и пригожинцы сослужили замечательную службу антироссийской пропаганде на Западе… Если Пригожин мечтал о такой «славе», то он ее добился… Вслед за британской прессой не отстают и другие европейские газеты, радостно смакующие вчерашний путч в России и выражающие надежду на развитие кризиса здесь. Практически все они самозабвенно предсказывают, как за этим мятежом последуют проблемы на украинском фронте. Не знаю, чего добивался Пригожин с своей авантюрой, но русофобию на Западе он разогрел до значительных высот!» – комментирует Корнилов первые полосы газет Великобритании и стран ЕС.