Мятеж Пригожина: Радость в Киеве сменилась тревогой

Михаил Рябов.  
25.06.2023 13:03
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3422
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Воодушевление, царившее в субботу в украинских СМИ по поводу мятежа Евгения Пригожина, сменилось довольно мрачными прогнозами насчет последствий бунта для самой Украины.

Теперь в Киеве с тревогой комментируют появившиеся прогнозы о возможном уходе Сергея Шойгу с поста министра обороны (ему прочат переход на пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе) и замену его на губернатора Тульской области Алексея Дюмина (вёл вчера переговоры с «вагнеровцами), либо же на генерала Сергея Суровикина.

Воодушевление, царившее в субботу в украинских СМИ по поводу мятежа Евгения Пригожина, сменилось довольно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Кто такой Дюмин? Кадровый военный, работал в Службе безопасности Путина и был его личным адъютантом. Был заместителем министра обороны. Один из приближенных к Путину лиц. С 2017 года его считали «преемником Путина». Именно Дюмин вел переговоры с Пригожиным вчера. Именно его уполномочил Путин на переговоры. В отличие от Шойгу – Дюмин знает военное дело и имеет соответствующее образование. Его возможное назначение, вероятно, может усилить армию, а не ослабить. По крайней мере, для нас это не лучше.

Насчет Суровикина. Это мясник и убийца. Поэтому также, никакого смысла считать, что лучше.

Если считать, что Дюмин заменит Путина на посту президента РФ через какое-то время, то это, по сути, получение нового Путина, просто младшего на 20 лет. Радоваться нечему», – констатирует киевский юрист-нацист Андрей Смолий.

Украинские СМИ сегодня также цитируют информацию Sky News, что, перебазировавшись в Белоруссию, ЧВК «Вагнера» будет угрожать новым походом на Киев уже с территории РБ.

«Политические хохлы вчера сначала обрели надежду на чудесное спасение от супостата. А потом жестокая судьба с полного размаха опустила их лицом об асфальт. Напомнив, что суть  разгоревшихся в России распрей заключалась в выборе методов, которые помогут утилизовать Украину максимально быстро и необратимо. Вагнер, отправляется то ли в Белоруссию, то ли на самом деле в Черниговскую область – кошмарить хохлов», – замечает радиоведущий Сергей Мардан.

Впрочем, бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков не верит, что кадровые перестановки в Минобороны произойдут быстро.

«Президент никогда не примет решение под чьим-либо давлением. Для него важна демонстрация своей воли.

И даже если вчера был сценарий, который он тайно благословил, – слишком прямая причинно-следственная связь между демаршем/броском Пригожина на Москву и снятием Шойгу – будет воспринята многими как слабость, уступка внешнему давлению.

И кому? Вряд ли ошибусь, если визири с сильной аллергией на Пригожина, не нашёптывали президенту: «Это немыслимо, чтобы какой-то тюремщик и торгаш ставил условие самому Главнокомандующему!».

Именно поэтому Путин возьмёт паузу. Чтобы максимально размыть во времени связь «мятеж – замена Шойгу». Ждать кадровых замен раньше осени вряд ли стоит. Хотя, буду рад, если они произойдут раньше.

И ещё важно понимать, что Шойгу очень близок Путину. Многое подчёркивает это: от Серёжа в обращении до совместного отдыха. Снять с должности близкого человека – не в его духе и стиле. Мы видим, что он крайне неохотно вообще делает кадровые перестановки, предпочитая не снимать, а перемещать по горизонтали. А тут его друг», – поясняет Лысаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть