Мятеж Пригожина: Радость в Киеве сменилась тревогой

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Воодушевление, царившее в субботу в украинских СМИ по поводу мятежа Евгения Пригожина, сменилось довольно мрачными прогнозами насчет последствий бунта для самой Украины.

Теперь в Киеве с тревогой комментируют появившиеся прогнозы о возможном уходе Сергея Шойгу с поста министра обороны (ему прочат переход на пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе) и замену его на губернатора Тульской области Алексея Дюмина (вёл вчера переговоры с «вагнеровцами), либо же на генерала Сергея Суровикина.

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«Кто такой Дюмин? Кадровый военный, работал в Службе безопасности Путина и был его личным адъютантом. Был заместителем министра обороны. Один из приближенных к Путину лиц. С 2017 года его считали «преемником Путина». Именно Дюмин вел переговоры с Пригожиным вчера. Именно его уполномочил Путин на переговоры. В отличие от Шойгу – Дюмин знает военное дело и имеет соответствующее образование. Его возможное назначение, вероятно, может усилить армию, а не ослабить. По крайней мере, для нас это не лучше.

Насчет Суровикина. Это мясник и убийца. Поэтому также, никакого смысла считать, что лучше. Если считать, что Дюмин заменит Путина на посту президента РФ через какое-то время, то это, по сути, получение нового Путина, просто младшего на 20 лет. Радоваться нечему», – констатирует киевский юрист-нацист Андрей Смолий.

Украинские СМИ сегодня также цитируют информацию Sky News, что, перебазировавшись в Белоруссию, ЧВК «Вагнера» будет угрожать новым походом на Киев уже с территории РБ.

«Политические хохлы вчера сначала обрели надежду на чудесное спасение от супостата. А потом жестокая судьба с полного размаха опустила их лицом об асфальт. Напомнив, что суть разгоревшихся в России распрей заключалась в выборе методов, которые помогут утилизовать Украину максимально быстро и необратимо. Вагнер, отправляется то ли в Белоруссию, то ли на самом деле в Черниговскую область – кошмарить хохлов», – замечает радиоведущий Сергей Мардан.

Впрочем, бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков не верит, что кадровые перестановки в Минобороны произойдут быстро.

«Президент никогда не примет решение под чьим-либо давлением. Для него важна демонстрация своей воли. И даже если вчера был сценарий, который он тайно благословил, – слишком прямая причинно-следственная связь между демаршем/броском Пригожина на Москву и снятием Шойгу – будет воспринята многими как слабость, уступка внешнему давлению. И кому? Вряд ли ошибусь, если визири с сильной аллергией на Пригожина, не нашёптывали президенту: «Это немыслимо, чтобы какой-то тюремщик и торгаш ставил условие самому Главнокомандующему!». Именно поэтому Путин возьмёт паузу. Чтобы максимально размыть во времени связь «мятеж – замена Шойгу». Ждать кадровых замен раньше осени вряд ли стоит. Хотя, буду рад, если они произойдут раньше. И ещё важно понимать, что Шойгу очень близок Путину. Многое подчёркивает это: от Серёжа в обращении до совместного отдыха. Снять с должности близкого человека – не в его духе и стиле. Мы видим, что он крайне неохотно вообще делает кадровые перестановки, предпочитая не снимать, а перемещать по горизонтали. А тут его друг», – поясняет Лысаков.