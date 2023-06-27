Мятеж Пригожина вскрыл спящих оппозиционеров в России – Бортник

Анатолий Лапин.  
27.06.2023 17:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мятеж, Оппозиция, Россия, Украина


Во время попытки мятежа в России 23-24 июня вскрылись «спящие» оппозиционеры, чью деятельность зафиксировали российские спецслужбы.

Об этом в интервью киевскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время попытки мятежа в России 23-24 июня вскрылись «спящие» оппозиционеры, чью деятельность зафиксировали...

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По словам Бортника, помимо непосредственно движения колонн ЧВК «Вагнер», внутри России должны были начаться протестные акции.

«Похоже было, что делалась ставка на организацию протестных действий внутри России, и многие действия были замечены российскими спецслужбами. Это будет иметь далекое эхо для российской оппозиции, для наших возможностей, западных возможностей и на территории России. Гайки закрутят само собой, Путин получил этот аргумент, но другое дело – проявила себя разведка, проявила себя оппозиция в этой ситуации. Засветились, если сказать проще», – заявил Бортник.

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