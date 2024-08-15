Мятежные чехословаки из 1918-го стали российскими экстремистами в 2024-м

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Российская прокуратура требует запретить распространение в РФ компьютерной игры Last Train Home, разработанной брненской студией Ashborne Games. По мнению ведомства, игровой сюжет, основанный на сеттинге о приключениях в период Гражланской войны в России пленных чехословацких легионеров «разжигает ненависть к российскому правительству и солдатам Красной Армии».

Прокуратура утверждает, что игра не соответствует «традиционным ценностям современного российского общества», «содержит ложную информацию о деятельности органов государственной власти того времени», а также «отрицает исторические факты и прославляет представителей чехословацких легионов». . Это, по ее словам, может нанести вред «психическому и социальному здоровью детей».

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Как пишет чешское издание iROZHLAS, разработчики Last Train Home предлагают игрокам отправиться в «отчаянную миссию глубоко в истерзанную войной пустошь и беспощадный ландшафт Сибири».

По их словам, игра отражает опыт чехословацких легионеров и их решимость вернуться в недавно созданную Чехословацкую Республику после Первой мировой войны.

Разработчики утверждают, что игровой сеттинг основан на реальных событиях и создан в сотрудничестве с чехословацким легионерским сообществом. Главный советник — капитан Франтишек Лангер, которого играет Карел Добрый.

«Он врач, солдат, писатель и драматург, которому они доверяют и который их направляет. Даже в экстремальных и пограничных ситуациях он может сохранять хладнокровие», – некоторое время назад охарактеризовал свою роль Добрый.

В Last Train Home задача игрока — не только заботиться о своих солдатах, но и заботиться о самом поезде. Одной из основных частей игры, происходящей в разных биомах, являются стратегические сражения, в которых игроку с небольшим отрядом из десяти человек предстоит столкнуться с большим количеством сил.

Как известно, в реальной истории мятеж интернированного в Сибири Чехословацкого корпуса, потребовавшего немедленного возвращения на родину после известия о распаде империи Габсбургов, стал триггером к началу активных боевых действий Гражданской войны. В дальнейшем чехословаков пытались переманить на свою сторону различные белые правительства в Сибири