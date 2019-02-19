Мыкола Янович пятый год спешит на помощь Украине

19.02.2019, Киев, Сергей Устинов

В украинском лесу точно что-то сдохло. Впервые с 2014 года на украинском большом ТВ появился экс-премьер Николай Азаров. С обстоятельным, хоть местами и затянутым интервью. Для тех, кто не смотрел, или смотрел отрывками, не осилив полтора часа Николая Яновича на экране, вначале краткий пересказ содержания.

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Итак. Во всем плохом, что произошло со страной за пять лет, виноват государственный переворот. Если бы не он, то и Крым был бы Украиной, и Донбасс не взорвался бы. При этом, сам экс-премьер не снимает с себя части вины за произошедшее, хотя намеками дает понять, что больше виноват мягкотелый Янукович, который не прислушался к тем, кто совет овал применить к боевикам силу на законных основаниях. Как это делает, например, Макрон, в отношении своих «желтых жилетов». Партия Регионов совершала ошибки, в ней оказалось много предателей и приспособленцев, но – вместе с тем – кто же тогда строил стадионы к ЕВРО-2012, дороги и мосты? ЕС и МВФ неоправданно лезли при «регионалах», лезут и сейчас во внутренние дела Украины. «Какое вам дело до того, кто будет у нас в правительстве?».

Соседей по карте мира не выбирают, как однажды сказал мудрый Клинтон. А раз так – нужно договариваться с Россией, хоть нам она и не во всем нравится, и интересы у нас часто противоположные. У них – продавать нам газ подороже. У нас – покупать у них газ подешевле. Ассоциация с ЕС в ее тогдашнем виде была невыгодна Украине и потому – правильно отложили ее подписание на год. «Не крест поставили на евроинтеграции, а временно отложили, до нахождения выгодных условий», – так и объяснили министры возмущенным студентам «Могилянки» по личному поручению Николая Яновича. «Россия нас поставила на растяжку, потребовав определяться, вы там или тут?». Или-или. А в ЕС неформально и по-дружески посоветовали не сопротивляться и подписать соглашение как есть – на невыгодных условиях. «Все равно вас дожмут, никуда вы не денетесь», – доверительно сообщил Азарову Квасневский. «Но как же так, ведь невыгодно?» – «А вот так. Потом, как-нибудь выкрутитесь». А еще в ЕС считали, что соглашение больше нужно Украине, а не им, что очень возмущало Николая Яновича. В итоге, сплясать и вашим, и нашим за цену половинки бублика не удалось, и это Азарова очень огорчает.

И в таком духе – 1 час 35 минут экранного времени.

А теперь, внимание. Видите ли, просто так Азаровы в разгар предвыборной кампании на ТВ не появляются. Да еще и в таких дозах. А тут – целый канал 112 Украина. Недавно перешедший под контроль соратника Виктора Медведчука и нардепа от бойко-левочкинской части бывшего Оппоблока Тараса Козака. Уже сам этот факт наводит на определенные размышления. Дело в том, что выбор площадки для озвучивания важных мессиджей в нынешней Украине не является случайным фактором. Особенно в обстоятельствах, когда все каналы лежат «под кем-то» и косятся друг на дружку с немым вопросом «Вы чьих будете?».

Можно, конечно, уйти от ответа, спрятавшись за размытой фразой: мол, какая разница, где выступать, главное – донести до людей свои мысли. Но Николай Янович – человек тертый и опытный. И абсолютно точно знает, кто стоит за каналом, давшим ему слово. И точно так же в курсе недавнего раскола экс-регионалов на «фирташевских» и «ахметовских». И в силу этих обстоятельств должен понимать, на чью лапу он, образно говоря, играет в нынешнем украинском пасьянсе.

Означает ли это, что экс-премьер согласился освятить своим авторитетом среди части ностальгирующей по старым временам публики именно квартет Медведчука-Бойко-Левочкина-Рабиновича? В этом контексте весьма двусмысленно выглядит его кокетливая фраза из интервью – о том, что если, мол, он будет нужен народу Украины и его позовут – при условии, конечно, что изменятся политические обстоятельства и отпадет угроза тюрьмы – он, Азаров, готов вернуться и занять в Киеве должность соответственно своему опыту.

Не секрет, что созданный Азаровым и Владимиром Олейником в Москве эмигрантский «Комитет спасения Украины» оказался структурой мертворожденной. После того, как улеглись первые восторги и завяли первые надежды, связанные с КСУ, горячие головы, видевшие в них какой-то шанс на изменение ситуации на Украине, быстро остыли. Фактически, все «спасение» Украины по версии Азарова-Олейника свелось к поддержке нескольких Интернет-проектов, да еще и к гневным филиппикам в фейсбуке самого Николая Яновича, который через раз клеймит фашистов, засевших в Киеве, и рассказывает, как при нем было хорошо, и сколько строилось дорог, мостов, детских садов и школьных туалетов. Понятно, что это размахивание кулаками после драки изменить итоги самой драки не может. И единственная конструктивная функция, которую выполняют эти спичи, – индивидуальный аутотренинг нескольких физических лиц, которые все никак не могут психологически пережить свою отодвинутость от украинской политики.

Не менее очевидно и то, что нет у КСУ за спиной никаких «дивизий» и партизан в порошенковском тылу. Если не считать упований на то, что голубой вертолет с символикой ВС РФ однажды забросит всю эту братию с парашютами в центр Киева, где их радостно встретят толпы разочаровавшихся в Майдане украинцев и отнесут на руках прямо на Банковую – снова княжить и володеть. Единственная надежда Азарова и Ко – это прибыть на Украину в обозе победоносной регулярной российской армии. А поскольку, по словам самого же Николая Яновича, он прекрасно отдает себе отчет в том, что в Москве и мысли ни у кого нет насчет какого-то вторжения или оккупации Незалежной, то надеждами на возвращение в Киев в российском обозе остается разве что мысленно богатеть.

И вот тут-то мы подбираемся к самой мякотке. Для тех, кто отслеживал публичную риторику первых лиц КСУ все эти годы, не секрет, что для «регионалов», уехавших в Москву, объектом критики номер два – сразу после смены киевского режима – были «регионалы», оставшиеся на Украине и этому режиму активно подмахивавшие. Ничего удивительного: вполне естественная внутривидовая конкуренция за шкуру неубитого медведя. Вопрос ведь стоял как: кто будет править фантомной «единой пророссийской Украиной» после того, как все вернется к временам «как при бабушке»? Еще не так давно Азаров критиковал Левочкина за его участие в разжигании майданной истерии и роль в истории «онижедетей». И вот, теперь тот же Азаров получает полтора часа в прйм-тайме канала, связанного с политическими партнерами Левочкина. Означает ли это отказ московских сидельцев-эмигрантов от ставки на самостоятельный возврат в Киев на русских штыках и переход к «плану Б» – ситуативному альянсу с еще недавно ругаемыми и презираемыми «оставшимися»?

В такой оптике соучастие Николая Яновича в играх Медведчука приобретает хоть какой-то смысл. Типа, сейчас надуваем Бойко, затем, осенью, на этом паровозе влетаем в Раду, каким-то образом договариваемся о снятии персональных санкций с «бывших» – и вот уже Николай Янович снова становится Мыколой Яновичем, и рассказывает стране о том, как при нем все было хорошо не в московской, а в уже в киевской студии. С реализацией такого плана, честно говоря, видятся большие проблемы, но логика хотя бы понятна.

А вот где просматривается абсолютное отсутствие логики, так это в дальнейшем пребывании Азарова сотоварищи в Белокаменной. Альтернативным правительством в изгнании, которое бы легализовало решение вопроса Украины военным путем, эта компашка так и не стала. А желание как-то вписаться в текущие киевские интриги – хоть пузом, хоть юзом, хоть боком – налицо.

Впрочем, судя по тому, что Николай Янович не сходит с российских экранов – кому-то в Москве это, стало быть, зачем-то нужно. Хотя, если честно, в результативность игры под названием «Свой человек из Калуги на печерских холмах» верится как-то слабо. Азаров, конечно, из всех экс-регионалов – самый приличный. Менее других замазанный в нехороших вещах. Скорее, жертва обстоятельств, которые сильнее нас, чем человек, сознательно ведший дело к краху. Да и шарм постаревшего и выбившегося в большие люди советского заводского инженера тоже никуда не деть. Все при Николае Яновиче. Как и умение хорошо говорить, когда разговор ведется на родном для него русском языке.

Только вот, почему-то не возникает желания, чтобы он меня спасал.