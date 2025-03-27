Мыши плакали, кололись, но продолжали помогать Украине: сегодня в Париже снова будут строить планы

Сергей Рыжов.  
27.03.2025 10:50
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Политика, Украина, Франция


The New York Times пишет, что сегодня европейские лидеры вновь попытаются выработать планы поддержки Украины.

Ожидается, что на сегодняшней встрече в Париже будут присутствовать более 30 официальных лиц, в основном главы европейских государств и правительств, а также высшие представители Евросоюза.

The New York Times пишет, что сегодня европейские лидеры вновь попытаются выработать планы поддержки...

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Однако кто и что готов сделать в этой коалиции, пока неясно, особенно в то время, когда слабый рост и высокий уровень долга усложняют ситуацию для европейских стран, пытающихся тратить больше на свои вооруженные силы, пишет издание.

По мнению газеты, самым большим знаком вопроса является идея о потенциальных «силах поддержки» — европейских войсках, размещенных на Украине после окончания конфликта, чтобы предотвратить повторение боевых действий.

По словам французских чиновников, встреча на высшем уровне показывает, что усилия президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по организации совместного европейского ответа дает плоды пока что на словах.

 «Мы решительно выступаем и будем выступать на стороне Украины. Будущее европейского континента и наша безопасность поставлены на карту», — заявил Макрон на пресс-конференции в среду после встречи в Париже с президентом Украины.

Владимир Зеленский сказал, что надеется на «новые сильные решения», которые будут приняты на встрече в четверг. Лидеры, как ожидается, обсудят краткосрочную военную помощь Украине, усилия по поддержке будущего прекращения огня и укрепление украинской армии.

Накануне Макрон повторил, что европейские войска не будут находиться на передовой и не будут заниматься мониторингом или обеспечением прекращения огня — эта задача, по его мнению, может быть возложена на миротворцев ООН.

Вместо этого, по его словам, европейские войска будут базироваться подальше от линии фронта, чтобы сдерживать Россию и помогать обучать и поддерживать украинские силы.

Высокопоставленный французский чиновник сказал на условиях анонимности, что европейские усилия по оказанию помощи Украине «предпринимаются прозрачно и в полном согласии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в этом подходе и сказали нам, что он хорош»

Не имея возможности поддержать Украину в моменте чем-то более весомым, чем шаткие планы и громкие слова, лидеры ЕС заявили, что Европа снимет санкции с РФ только после вывода ее войск из Украины.

Как пишет Euractiv, ЕС не намерен менять санкционный режим  и разрешать подключение российских банков к SWIFT.

По словам официальной представительницы Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Анитты Хиппер, именно «прекращение неспровоцированной и неоправданной российской агрессии в Украине» и безусловный вывод всех войск РФ с территории страны «стали бы одними из важнейших предпосылок для изменения или отмены санкций».

«Опыт показывает, что о России нужно судить по ее действиям, а не по словам», – так Хиппер описала отношение Брюсселя к заявлениям по итогам переговоров в Эр-Рияде.

«Путин говорит, что хочет прочного мира, но Россия продолжает ежедневно приносить все больше смертей и разрушений», – утверждает она.

Ввиду этого ЕС по-прежнему намерен оказывать давление на РФ, используя все доступные инструменты, включая санкции, чтобы ослабить ее способность вести войну, подчеркивают в Брюсселе.

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