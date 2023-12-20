«Мышление умерло»: в Киеве жалуются на деградацию власти

Вадим Москаленко.  
20.12.2023 15:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 381
 
Дзен, Политика, Украина


Среди интеллектуальной и политической элиты Украины давно умерла всякая способность к адекватным рассуждениям.

Об этом в эфире своего интернет-канала сказал украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди интеллектуальной и политической элиты Украины давно умерла всякая способность к адекватным рассуждениям. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Ещё лет десять назад, если не больше, у нас умерло мышление. Я помню, в начале нулевых Юлия Мостовая большими интеллектуальными статьями влияли на политические решения И эти статьи внимательно разбирались в администрации президента. И была куча таких мастодонтов журналистики», – сказал эксперт.

«Я помню времена, когда приходил в Верховную раду, и мы там дискутировали с депутатами, которые были величинами. В Раде я не был с 2008 года, потому что стало очевидно, что всё: мысль и субъектность оттуда уходят», – считает Романенко.

Он подчеркнул, что дискутировать с умными депутатами было удовольствием, но эти времена в прошлом.

«А сегодня всё, Верховная рада – это просто тупичок, в который люди стремятся либо потому что не понимают её функционал, либо просто хотят заработать денежек. Причём достаточно смешных. Сейчас депутаты ничего не принимают и ни на что не влияют, в своей массе», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть