«Мышление умерло»: в Киеве жалуются на деградацию власти

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Среди интеллектуальной и политической элиты Украины давно умерла всякая способность к адекватным рассуждениям.

Об этом в эфире своего интернет-канала сказал украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё лет десять назад, если не больше, у нас умерло мышление. Я помню, в начале нулевых Юлия Мостовая большими интеллектуальными статьями влияли на политические решения И эти статьи внимательно разбирались в администрации президента. И была куча таких мастодонтов журналистики», – сказал эксперт.

«Я помню времена, когда приходил в Верховную раду, и мы там дискутировали с депутатами, которые были величинами. В Раде я не был с 2008 года, потому что стало очевидно, что всё: мысль и субъектность оттуда уходят», – считает Романенко.

Он подчеркнул, что дискутировать с умными депутатами было удовольствием, но эти времена в прошлом.

«А сегодня всё, Верховная рада – это просто тупичок, в который люди стремятся либо потому что не понимают её функционал, либо просто хотят заработать денежек. Причём достаточно смешных. Сейчас депутаты ничего не принимают и ни на что не влияют, в своей массе», – добавил политолог.