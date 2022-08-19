«Мысль Польская»: Наступление ВСУ на Херсон потерпело фиаско, HIMERS – дорого и неэффективно

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Новости Украины

Газета «Мысль Польская» опубликовала материал, где ВСУ обвиняются в подготовке уничтожения плотины Каховской ГЭС, что приведет к масштабным человеческим жертвам, ущербу инфраструктуре и экологии, а также угрозе процесса охлаждения Запорожской АЭС.

«Зачем Киеву вообще это делать? По нескольким причинам. Во-первых, – и это, пожалуй, самое главное-украинский режим пытается привести к большему вовлечению (финансовому, аппаратному, политическому, возможно, и военному) так называемого Запада в конфликт. Вызов реальной угрозы сбоя атомной электростанции должен был спровоцировать англосаксов на более решительную реакцию. И еще больше настроить общественное мнение против Москвы. Во-вторых, – это тактическая цель – уже ясно видно, что объявленное Киевом наступление на юге завершилось фиаско. Отрезание от снабжения войск и русской администрации на Западном берегу Днепра должно было послужить доказательством беспомощности русских в вопросах снабжения, спровоцировать гуманитарный кризис. В-третьих, нельзя исключать, что Киев захочет применить тактику выжженной земли, действуя по принципу «после нас хоть потоп» (в данном случае не только образно, но и буквально)»,- говорится в публикации.

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Интересно, что при этом эффективность американских РСЗО оцениваются невысоко.

«У нас нет достоверной информации о том, сколько комплектов попало в руки украинцев. По мнению некоторых военных экспертов, например австрийца Маркуса Рейснера, есть серьезные сомнения в эффективности и эффективности этого оружия производства американского концерна Lockheed Martin. Дальность действия ракет, оставшихся в настоящее время в распоряжении Киева, составляет несколько десятков километров. Поэтому украинский министр обороны Алексей Резников прямо требует от американцев поставок ракет типа ATACMS, способных поражать цели на расстоянии 300 километров… Помимо всего прочего, возникает вопрос о стоимости использования комплектов HIMARS. Украинский военный Александр Ганущак сообщил, что одна выпущенная ракета стоит 150 тысяч долларов. В мобильном наборе их шесть, поэтому использование для стрельбы из одного такого набора стоит порядка миллиона долларов. Трудно получить более дорогое оборудование. А это, в свою очередь, побуждает к выводу, что Вооруженные Силы Украины должны использовать их исключительно для обстрела стратегически важных объектов. Одна из них – плотина в Новой Каховке», – объясняет «Мысль Польская».