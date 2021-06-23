«Мыслим шире!» – в Киеве заговорили о планах на случай пролёта Украины мимо ЕС и НАТО

23.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В случае отказа Украине о вступлении в ЕС и НАТО, Киеву нужно будет переходить на прагматичные «партнёрские отношения» с Западом, и начинать противостоять России по всему миру, в том числе на рынке вооружения.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации на переговорах в Минске, бежавший из Донбасса русофоб Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что политику в отношениях с Западом надо перестраивать полностью, радикально. Что это предполагает? Это предполагает уход от клиентских отношений, то есть, мы должны перестать ездить на Запад с протянутой рукой, типа помогите, дайте вступить. Перестать обивать порог в НАТО и ЕС.

Сказать – знаете, что? Раз вы не хотите нас принимать, тогда мы переходим на партнёрские отношения. Мы больше не вступаем в ваши ЕС и НАТО, не просимся. Раз отдалённые перспективы, давайте признаём отдаленные перспективы. Мы готовы с вами взаимодействовать, например, мы предлагаем, нашу такую-то и такую программу взаимодействия, взаимовыгодного», – заявил Арестович.

«Мы начинаем прагматично себя вести по всем отраслям, включая экономику. Мы предлагаем вам (Западу – ред.) – вот один из самых чувствительных взносов, который Украина может сделать в безопасность североатлантическую, европейскую – это участие ВСУ, других формирований в операциях поддержки мира и стабилизации мира. То, в чём Запад очень нуждается, миротворческие миссии, – фантазировал пропагандист. – Война? У нас 550 тысяч ветеранов, из которых можно отобрать 2-3 бригады, еще и с конкурсом 1 к 20. К этой (на Донбассе – ред.) войне ничего не сводится. Россия воюет по всему миру. Россия ущемляет украинские интересы по всему миру». «Война идёт в сфере ВПК, в сфере возможного проникновения в нашу дипломатию, бизнеса и экономику в Африку, там Россия ставит нам палки в колёса. И эта война с Россией, она не только на Востоке и на перешейке в Крыму. Надо мыслить шире, они воюют с нами везде – от трибуны ООН до дебрей Африки, куда бы могли зайти наша экономика, наши дипломаты, но мы не можем, потому что переинтегрировали всё в Россию на рынке вооружения и так далее», – переживает Арестович.