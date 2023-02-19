Мюнхен-2023: Что и зачем обещают России западные «голуби»

Когда писались эти строки, Мюнхенская конференция по безопасности-2023 еще не завершила свою работу, но и того, что уже было сказано мировыми випами, оказалось вполне достаточно для того, чтобы делать определенные предварительные выводы и обобщения. Тем более, что не стоит ожидать от этих посиделок каких-то директивных решений, обязательных к претворению в жизнь. Такие саммиты лишь задают рамку видения мировых процессов. В данном случае – глазами лидеров Запада.

Самым главным отличием нынешнего саммита от всех предыдущих была пустота на том месте, где все прежние годы сидел представитель России.

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Напомню, что именно в Мюнхене в 2007 году, на излете своего второго президентского срока Владимир Путин произнес знаменитую речь о многополярном мире, подведшую черту под наивно-романтическими попытками встроиться на равных в западный мир, сотрудничать с НАТО и строить «Европу от Лиссабона до Владивостока», чему были посвящены усилия внешней политики РФ первой половины нулевых.

Непривычная западному уху жесткость того путинского доклада уже тогда насторожила наиболее прозорливых аналитиков с той стороны, заставив их с каждым годом все более громче говорить о «пацификации» России. С тех пор переиздание холодной войны между коллективным Западом и РФ лишь набирало обороты, резко ускорившись после крымской весны-2014 и перейдя в терминальную стадию после начала СВО в прошлом году.

Неудивительно поэтому, что, хотя докладчики нынешнего Мюнхена привычно говорили обо всем – от экологической повестки и энергокризиса до проблемы Тайваня и контурах постпандемийного мира, гвоздем программы все же были прения вокруг «окончательного решения российского вопроса». Изюминку происходящему придавало то, что Россию обсуждали без самой России, что напоминало не то заочную публичную порку, не то проработку личного дела Путина на заседании этакого мирового парткома, уполномоченного Вашингтонским обкомом.

Тот факт, что на сходняк – на фоне отсутствия официальных представителей Москвы – демонстративно пригласили беглых отставной козы барабанщиков из числа антипутинской политэмиграции – Ходорковского, Касьянова и Каспарова, лишь усиливал ощущение глума и издевательства над здравым смыслом. Если бы не присутствие на саммите главного китайского дипломата Ван И и представителей ряда других незападных стран, сам глобальный замах мероприятия можно было бы считать пустой декларацией. Ну, типа, западники собрались поговорить о проблемах Запада. И только.

Беглый анализ докладов именитых западников Мюнхена продемонстрировал, что по русскому вопросу никакого единства мнений не наблюдается. Нет, глобально все вроде согласны, но когда речь начинает доходить до деталей, то обнаруживается, что все выступающие хотят вроде бы одного и того же, но по-разному.

Эта разницу хорошо иллюстрируют цитаты ньюсмейкеров форума:

Зеленский: «Россия-Голиаф падет в этом году. Мы, объединённые Давиды этого мира, должны победить Путиных во всем мире»

Шольц: «Осторожность лучше, чем поспешные решения, а единство лучше, чем действовать в одиночку. Не существует плана противостояния ядерной державе, ведущей империалистическую агрессивную войну здесь, на европейской земле, и жизненно важным стало избегать непреднамеренной эскалации, требующей тщательно взвешенных решений».

Макрон: «Мы должны все вместе верить в нашу способность выстоять… Россия не может и не должна выиграть эту войну, и нападение России должно потерпеть неудачу… Запад просто не может избежать проблемы поиска способа справиться с в значительной степени неперестроенной Россией или ее народом. Когда я слышу многих людей, выступающих за смену режима, я просто спрашиваю их, за какую смену, кто следующий, и как вы это реализуете? За последние десятилетия мы много раз сталкивались со сменой режима, и это был полный провал».

Столтенберг: «Некоторые беспокоятся, что наша поддержка Украины может привести к эскалации. Позвольте сказать вам: нет вариантов без рисков, но самый большой риск – это риск того, что Путин победит. Если Путин одержит победу в Украине, то его сигнал другим авторитарным лидерам будет в том, что они могут использовать силу для того, чтобы добиться своего».

И только лишь старый рептилоид Сорос талдычил о своем, призвав «заморозить Арктику» ради борьбы с глобальным потеплением и обрисовав наиболее выгодный финансовой олигархии сценарий президентской кампании в Штатах – если в республиканских праймериз победит губернатор Флориды де Сантис, расколов оппозиционный Байдену электорат и утопив реваншиста Трампа.

Но вернемся к главному. В общем и целом западники согласны с требованием Зеленского «усилить пращу» для победы над «подрывающей западную цивилизацию» Россией. Ради такого дела Франция и Германия призвали другие страны поставлять Украине танки, а щедрость Нидерландов дошла до обещания отремонтировать свои старые Leopard 1-A5 и передать их ВСУ.

«Дополнительные САУ Caesar вы получите скоро, поскольку мы теперь производим их быстрее», – обнадеживает украинцев глава МИД Франции Катрин Колонна, добавив что что «все страны Европы должны адаптировать свои экономики под ускоренное изготовление оружия для Украины».

Вместе с тем, чем дольше длятся воинственные речи, тем сильнее крепнет ощущение, что регулярные заклинания о необходимости украинской победы на поле боя все больше приобретают ритуально-тостовый характер. То есть, представляют собой пожелания, а не выражение твердой уверенности. И горькая пилюля от главы Минобороны Британии Уоллеса, заявившего Spiegel, что Украина получит современные истребители Eurofighter только после окончания войны, лишь усиливает это ощущение.

Похоже на то, что Зеленскому дан карт-бланш всего лишь на одну попытку масштабного контрнаступления, и если по его итогам Киев не улучит существенно свои переговорные позиции, то Запад начнет уже без оглядки на хотелки Киева реализовывать уже созревший в заокеанских аналитических центрах «план Б», контуры которого были озвучены в недавнем развернутом докладе корпорации RAND и о чем откровенно говорят Блинкен и Милли – чиновники, проводящие в жизнь внешнюю и военную политику США.

При этом – и это пас уже внутрироссийским ждунам мирного процесса – речь не идет о каком-то «крахе украинской политики Запада». Запад вовсе не обанкротился, просто подходы меняют. При этом, что также симптоматично – в полную победу России на Западе также уже никто не верит. Максимум временных уступок, на которые готовы пойти тамошние «голуби», – это оставить РФ Крым и Донбасс. Но и это неточно.

Как видят мир на Западе, исчерпывающе видно из слов Анналены Бербок на полях Мюнхена:

«Мы разделяем с нашими международными партнерами мнение о том, что война должна закончиться как можно скорее. Но не навязанным миром», – говорит она, анонсируя голосование в ООН 23 февраля за резолюцию по Украине с «осуждением РФ и мирными предложениями на основе «формулы мира президента Зеленского».

Что это за формула, напоминать не надо: утром границы 1991 года, а вечером мы еще посмотрим, судить вас в Гааге или нет.

Нужно четко понимать вот что: когда на Западе говорят и пишут нечто вроде «у Украины почти нет шансов победить Россию», это отнюдь не комплимент нашей военной мощи и не позитивный сигнал. Это свидетельство осознания тактического тупика нынешней военной кампании с попыткой выхода из этого тупика путем перевода противостояния из активного в вялотекущий, подмороженный формат, который с одной стороны свяжет противоборствующим сторонам руки, а с другой развяжет эти же руки для Запада. Дав ему возможность уже не в авральном а в рабочем режиме не спеша переводить свою экономику на военные рельсы разворачивать мощности ВПК для перевооружения армий НАТО и накачки Украины оружием нового поколения – в рамках предполагаемых гарантий безопасности Киеву.

Тот же Макрон прямо анонсировал переход Европы к военной экономике уже этой весной и акцентирует на необходимости перевооружение Европы и инвестиций в ее в оборонную отрасль.

Повторюсь: для Европы и Штатов мир возможен исключительно на условиях Украины, хотя отдельные «хорошие полицейские» вроде того же Макрона и подчеркивают, что эти украинские условия должны в то же время «быть приемлемыми для России». Именно такая «новая нормальность» устраивает Запад. И именно при таком условии Запад не будет против «смены режима».

Впрочем, на Западе понимают всю шаткость подобных конструкций. Не существует формулы, которую одновременно смогут продать и Путин, и Зеленский своим народам каждый в качестве своей победы. А потому на Западе делают – устами того же Макрона – очередную оговорку: мол, «нужно найти силу и смелость выстроить диалог с Россией, без которого невозможен мир в Европе, но сейчас не время для этого диалога».

В переводе с дипломатического на русский, пространство для договоренностей оставляют, но временной горизонт у него – «после Путина». Пока Путин остается в Кремле, никаких серьезных договоренностей не будет.

В аналогичном ключе выступает и Белый дом, довольно хамски отказав России в возможности встречи Путина с Байденом, о желательности которой вновь заговорили в Кремле. У Байдена своя свадьба – он едет в Польшу, чтобы встречаться там с Зеленским, изображать для внутриамериканской аудитории перед близящимися выборами «решительного лидера военного времени».

Примечательно, что на Украине некоторые опасаются сценария заморозки и называют его негативным для Киева, из тех соображений, что снятие украинского вопроса с актуальной повестки дня влечет за собой риск приобретения статуса намба ван для китайской проблемы. Для Киева это максимально негативное развитие событий. И речь не только о том, что конфликт вокруг Тайваня сместит акценты с замороженной, но не доведенной до логического финала войны на Украине. Если смотреть с киевской колокольни, проблема тут видится в ограниченности ресурсов самого Запада, который, как опасаются на берегах Днепра, объективно не сможет поддерживать на текущем уровне одновременно две войны – за Украину и за Тайвань.

Резюмируя: заморозка с перемирием по-западному не имеет ничего общего с устойчивым миром. России никто ничего не обещает, никакой фиксации нерушимости границ на бумаге и отказа от территориальных претензий в будущем не предполагается в принципе. Единственное – на некоторое время войска остановятся там, где стоят, а пушки замолчат. Но, памятуя о негативном опыте минских соглашений – и это неточно. Да и вообще, предварительным условием даже такого замирения должно стать поражение РФ на поле боя. А до тех пор Россию будут дожимать.

Спустя год после так многообещающе начатой СВО со столь амбициозными и высоко поднятыми первоначальными планками ожиданий, все свелось к безальтернативным мирным переговорам с гарантиями безопасности для режима, который первоначально собирались демилитаризировать и денацифицировать.

В общем, предложенная в Мюнхене России альтернатива сводится к следующему: или мир на условиях Украины или мы вас немножечко убьем. Теперь остается подождать, какую «дорожную карту» предложит Китай, глава которого, по информации SkyNews готовит на 24 февраля «речь мира» и чуть ли не собирается с визитом в Москву уже в марте.