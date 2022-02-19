Мюнхенская речь: Зеленского предложили положить в гроб

19.02.2022  23:11 (Мск), Мюнхен
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Прозвучавшие накануне взрывы в столицах ДНР и ЛНР, а также обстрелы гражданской инфраструктуры – это «чистая ложь».

С такими утверждениями на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прозвучавшие накануне взрывы в столицах ДНР и ЛНР, а также обстрелы гражданской инфраструктуры –...

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«То, что вчера показывали события на временно оккупированных территориях – миномётный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова – это прямая провокация, это чистая ложь, не было этих раненых, это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя. И с 2014 года напряженность, оружие нацелено друг на друга, и нервы не выдерживают. Это такое циничное состояние», – сказал Зеленский.

Известный военкор Александр Сладков возмутился выступлением украинского президента.

«Президент государства не должен обманывать. То, что делает Владимир Зеленский это огромная безответственность. Этот человек лжец.

Это, если говорить цензурно.

А так… Положить бы его в гроб вместе с дедом из Александровки, которого украинские военные убили из винтовки, просто так, зная, что стреляют в мирного жителя, кормившего кур.    Это его люди стреляли. По его приказу (он же президентом работает)», – комментирует Сладков.

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