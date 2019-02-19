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19.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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«Мюнхенский сговор-2». Запад сдал Украину – Муждабаев

Спустя пять лет после Евромайдана Украине высказывают на Западе лишь вербальную поддержку, не переходя к решительным действиям и не усиливая санкции против России.

Об этом в своем блоге заявил беглый российский либеральный журналист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, прошедшая недавно в Мюнхене конференция по безопасности показала, что старая Европа не будет больше идти на ужесточение давления на России в ущерб своей экономике, а это значит, что дальше «решительной обеспокоенности» дело на зайдет.

«Мюнхенский сговор-2 был оформлен в минувшие выходные. Эти дни войдут во всемирную хронологию предательства просто хрестоматийно, пусть и не все пока это осознают… По сути, нынешний Запад — с отлетевшей с катушек головой Трампа, алчным желудком Меркель и виляющей фигурой Макрона — оставляет Украину один на один с врагом.

Нет, конечно, они будут постоянно выражать озабоченность и делать вид, что сдерживают Россию. Но это будет лукавством. Наши реальные союзники, их очень немного, — те, кто не питают иллюзий насчет Путина и миролюбия РФ. Это страны Балтии, Польша и еще условно одна-две страны. Плюс здоровая часть американского политикума», – заявил Муждабаев.

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