14.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Пока с экранов ТВ и пропагандистских ресурсов Украины вещают о «российской агрессии», между странами активно идет взаимная торговля.

Об этом свидетельствует огромное количество грузовиков, скопившихся, например, на границе в Харьковской области перед пунктом пропуска «Гоптовка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очередь, растянувшуюся на несколько километров, снял на видео экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик.

«Очередь из фур в пункте пропуска Украины с Россией, Харьковская область, Гоптовка. Уже еду минуты три, просто покажу, насколько много фур двигаются в сторону России. С продукцией, наверное, все-таки не порожняком же идут. Кто тут с кем торгует или в головах воюет у нас, делайте выводы сами», – прокомментировал происходящее Лесик.

Напомним, по итогам прошлого года Россия, несмотря на активное сворачивание сотрудничества, которое происходит после госпереворота на Украине, осталась в тройке крупнейших экспортеров, продав этой стране товаров на 4,6 миллиардов долларов.