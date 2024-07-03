На 10 году саботажа Крыма сотовых операторов не оштрафовали, а всего лишь предупредили

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Операторы сотовой связи МТС, «Мегафон» и «Билайн» получили предупреждения от Федеральной антимонопольной службы за «взимание дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя».

Из сообщения ведомства следует, что еще с 1 января 2024 года отсутствовали какие-либо причины для того, чтобы операторы официально начали работу на полуострове: «с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона».

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«Учитывая, что такие действия операторов ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы», – говорится в сообщении ФАС.

«ФАС работает слишком быстро, слишком», – язвительно комментируют авторы телеграм-канала «Медиатехнолог».