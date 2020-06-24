24.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Москва, Общество, Парад Победы, Политика, Россия, Украина
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На 80-ю годовщину Победы пройдёт единый парад в Москве, Минске и Киеве – Василий Волга


Несмотря на то, что украинское общество пытаются изменить и расколоть в помощью социальной инженерии и посеять вражду с соседями, у него достаточно сил, чтобы преодолеть это.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель «Союза левых сил» Василий Волга.

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«Я считаю, что между нашими государствами, Украиной и Россией, должна идти интеграция. Должна восстанавливаться великая мощь наших народов, которая основана на нашем единстве. Мы сильны только когда мы вместе – украинцы, русские, белорусы.

И наше неучастие в параде, посвященном общей великой победе – это трагическая реальность. Украины и пострадали очень сильно во время этой войны, и приложили много сил для достижения этой победы. Наш народ понес невероятные потери и продемонстрировал невероятный героизм. К сожалению, нами пока еще владеют идеи разрушения, разложения. Идеи, которые уничтожают наше будущее.

Но я надеюсь, что, несмотря на всю эту массовую пропаганду последних лет, несмотря на то, что над украинцами сегодня ставится страшный социальный эксперимент и социальные инженеры уродуют сам этнотип, превращая нас непонятно во что, создавая линии разлома и противостояния внутри общества, двигая Украину к окончательному уничтожению, я надеюсь, что внутри нашего народа есть нечто фундаментальное, глубинная сущность нашего народа, которая подвигнет нас к тому, что 80-ю годовщину мы будем праздновать и в Киеве, и в Москве и в Минске.

И будет один большой совместный парад, наши народы снова будут вместе», – прогнозирует Василий Волга.


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