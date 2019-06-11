На здании администрации Зеленского появился герб России

11.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Вечером в понедельник у стен администрации Владимира Зеленского прошел митинг «Останови капитуляцию» – украинские националисты обвиняли нового президента в подготовке уступок России на переговорах по Донбассу. Акцию, не афишируя, организовали представители обанкротившейся партии Арсения Яценюка.

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Собравшиеся потребовали от Зеленского отправить в отставку представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучму и разрешить военным первыми открывать огонь на Донбассе «в превентивных целях».

Участники приклеили на фасад офиса президента табличку «Администрация губернатора Малороссии, а также сожгли под зданием белый флаг, который, по их мнению, символизирует капитуляцию Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Депутат Сергей Высоцкий пригрозил, что состоявшая акция – это «первый звоночек» для нового президента.

«Большинство может привести к власти зека, или артиста за спиной которого будут просматриваться российские сценаристы. Но стоп-кран для такой власти всегда будет находиться в руках активного меньшинства. Украинцев, как по своей сути, так и по своим убеждениям. Пусть сегодняшнее предупреждение будет услышано. Так будет лучше для всех. Прежде всего для государства», – сказал майданщик.

По итогу акции митингующие сформировали свои требования к президенту:

«Привлечения авторитетных представителей общественности к формированию дорожной карты для переговоров в Минске. Обеспечения возможности украинским военным адекватно отвечать артиллерией на вражеские артиллерийские обстрелы.

Обеспечения возможности превентивного применения украинскими военными в случае обнаружения вражеской артиллерии, которая нарушает Минские соглашения.

Разведение войск должно происходить только при условии доступа ОБСЕ или миротворцев ООН к российско-украинской границе с целью недопущения перемещения российских войск и боеприпасов через границу», – в частности, говорится в документе.