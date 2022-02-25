На Ахтырку идут танки. Продолжается охват Харькова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вчера город Сумы стал первым областным центром, который перешел под контроль российской армии.

Бронетехника РФ без проблем зашла в город. Лишь в районе бывшего артучилища произошел небольшой бой. Правда, ночью последовала контратака ВСУ, после чего завязалось куда более ожесточенное сражение. ВСУ пришлось отступить, город остался за Россией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Сообщалось, что были нанесены ракетные удары по украинским арсеналам в районе Сум. По крайней мере, местные рассказывают, что ночью в городе слышались сильные взрывы.

Менее оптимистично складывалась вчера для русских ситуация с важным траспортным узлом райцентром Ахтырка (67 километров от СУМ), где находится несколько частей ВСУ. В Ахтырке шли упорные уличные бои, но в итоге российским подразделениям пришлось отступить.

Сегодня появился ролик, автор которого утверждает, что это модифицированные русские танки Т-72 двигаются на Ахтырку.

«Взятие Ахтырки открывает возможности по выходу к западным окраинам Харькова», – пишет в своем телеграм-канале военный обозреватель Борис Рожин..

Отметим также, что трасса Сумы – Киев находится под полным контролем российских подразделения. Кроме того, окружен важный транспортный узел Конотоп