На Ахтырку идут танки. Продолжается охват Харькова

25.02.2022  10:22 (Мск), Киев
Ольга Козаченко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Вчера город Сумы стал первым областным центром, который перешел под контроль российской армии.

Бронетехника РФ без проблем зашла в город. Лишь в районе бывшего артучилища произошел небольшой бой. Правда, ночью последовала контратака ВСУ, после чего завязалось куда более ожесточенное сражение. ВСУ пришлось отступить, город остался за Россией.


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Сообщалось, что были нанесены ракетные удары по украинским арсеналам в районе Сум. По крайней мере, местные рассказывают, что ночью в городе слышались сильные взрывы.

Менее оптимистично складывалась вчера для русских ситуация с важным траспортным узлом  райцентром Ахтырка (67 километров от СУМ), где находится несколько частей ВСУ. В Ахтырке шли упорные уличные бои, но в итоге российским подразделениям пришлось отступить.

Сегодня появился ролик, автор которого утверждает, что это модифицированные русские танки Т-72 двигаются на Ахтырку.

«Взятие Ахтырки открывает возможности по выходу к западным окраинам Харькова», – пишет в своем телеграм-канале военный обозреватель Борис Рожин..

Отметим также, что трасса Сумы – Киев находится под полным контролем российских подразделения. Кроме того, окружен важный транспортный узел Конотоп

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