На Алтае пытаются сорвать выездное заседание Московского экономического форума

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Под угрозой срыва оказалось выездное заседание Московского экономического форума, которое было запланировано на четверг в Республике Алтай – в последний момент с организаторами расторг договор конференц-зал в гостинице (хотя аренда была заранее оплачена), также отменён эфир на местном ТВ, где должно было состояться интервью с гостями из столицы – промышленниками, аграриями, экономистами, политологами.

«Управляющая отелем сказала, что впервые за 20 лет ее работы здесь кого-то так запрещают в частном отеле», – поведали организаторы.

Возможно, причина в том, что местные чиновники побоялись огласки проблем, ведь на заседании форума планировалось поднять острые вопросы: почему на фоне строительства «Сбербанком» курорта «Манжерок» на Алтае (элитное место отдыха вроде крымской «Мрии») не происходит роста благосостояния местных жителей? По итогам 2023 года республика занимала лишь 82-е место из 85 регионов России по социально-экономическому развитию.

«В связи с санкциями и политической обстановкой начинает развиваться внутренний туризм, инвестиции получает туристическая отрасль, инфраструктура, это касается и пансионатов, и горнолыжных курортов, — анонсировал повестку известный промышленник, председатель МЭФ Константин Бабкин. — Это положительно влияет на развитие, но проблема заключается в том, что местные жители мало получают от этого выгоды, природа не всегда от этого получает пользу. Пора продвигать идею о том, что развитие туризма должно в первую очередь положительно сказываться на благосостоянии, обеспеченности работой местных жителей, а не каких-то мигрантов и привлеченных со стороны людей».

Бабкин предположил, что попытка срыва мероприятия «связана с политической конкуренцией».

«Кому-то не нравятся идейная конкуренция. Не утверждаю, что именно правящая партия стоит за отказом, однако подозрения закрадываются», – сказал он.

Пресс-служба МЭФ напоминает, что «в июле на пост врио губернатора региона был назначен секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак».

Несмотря на проблемы, форум на Алтае всё равно будет проведён, заверил эксперт МЭФ, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Всё равно форум состоится. Мы чётко выскажем свою позицию», – пообещал эксперт.