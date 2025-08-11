Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным на Аляске будет предварительной, заключать финальное соглашение там не планируется, и он хочет «вернуть Украине часть земель» – а для этого впоследствии «усадить в одном помещении» Путина и Зеленского.

При этом Вашингтон не устраивают доводы киевского шоумена о запрете в Конституции обменивать территории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед этим уже двое суток в западных СМИ шла пиар-кампания в пользу Киева – предстоящий саммит сравнивался с «Мюнхенским сговором», по результатам которого Германия получила Судеты – без согласования с Чехословакией. Так, якобы, Трамп и Путин могли решить судьбу Крыма и Донбасса.

Вечером официальный портал Евросоюза даже опубликовал заявление: любые решения, принятые на Аляске, не будут выполнимы, если не окажутся приемлемы для Киева. При этом авторы документа лживо называют Зеленского «демократически избранным руководителем», хотя срок его полномочий истек, а проведение выборов отменено под предлогом военного положения.

«Никакие переговоры о мире в Украине не могут вестись без полноценного участия демократически избранного руководства Украины… любое урегулирование, которое игнорирует волю Украины или подрывает её законные чаяния, не будет ни справедливым, ни жизнеспособным» – пугают они.

Сенатор Алексей Пушков поясняет: Евросоюз не смог сорвать переговоры РФ и США, а потому навязал Трампу «красные линии».

Интересно, что рупор глобалистов газета Washington Post пишет, что «у Киева практически нет территориальных рычагов влияния» – издание подтверждает, что вторжение ВСУ под Курск год назад преследовало цель захватить часть области для обмена с РФ.

При этом американцы открещиваются от участия в захвате Суджи – якобы, ни Зеленский, ни Сырский ничего не сообщали в Вашингтон, чтобы не повторить «утечки» и провал «контрнаступа» на запорожском направлении. Однако одновременно в статье говорится о том, что ВСУ под Курском сильно помогло разрешение применять Himars, полученное от администрации Байдена.

Агентство Bloomberg пишет, что цели России распространяются дальше занятых областей Донбасса и Новороссии.