На американских протестах обнаружен четкий след России
В сети обсуждают снимок американского полицейского, отвечающего на приветствие чернокожего протестующего в Хьюстоне.
Руки американского правоохранителя покрыты татуировкой, одним из элементов которой является слово «Россия».
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Выше – по всей видимости, название какого-то российского города с окончанием –овск.
«Рука Кремля», – иронично заметил в своем блоге севастопольский политический и военный обозреватель Борис Рожин.
«История с татуировкой стала уже вторым новостным поводом говорить про «особую роль русских» в нынешних беспорядках. Накануне шуму наделала история с владельцем русского ресторана «Пушкин» в Сан-Диего, который вооружил своих друзей и напугал протестующих, которые убоялись «русской мафии» и не стали громить его заведение», – в свою очередь пишет «Московский комсомолец».
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