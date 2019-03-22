На американском радио обсудили зачистку Донбасса

22.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Донбасс должен быть возвращен под контроль Киева «на украинских условиях» – без какого-либо особого статуса, окружен международным контингентом и зачищен от «сепаратистов».

Об этом в эфире финансируемого Госдепом США «Радио Свобода» заявил представитель кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко Андрей Юсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только в таком статусе Украина сможет защитить права мирных жителей, населения Донбасса и сможет наказать людей, у которых на руках кровь, которые совершили военные преступления…

Это украинские территории, государства Украина, но возвращать их нужно только на украинских условиях, с учётом нашего суверенитета и национальных интересов.

Я думаю, что с этой точки зрения, с западными партнёрами взаимопонимание будет найдено, касаемо России – мы, безусловно, не можем заглянуть сейчас в головы Путина и его представителей, Суркова и остальных, что именно и как они хотят. Понятно, что они хотят капитуляции Украины.

И только выступая общим фронтом с цивилизованным миром, мы можем прийти к этому консенсусу, ввести миротворческую миссию, перекрыть границу, вернуть украинскую власть, мир и покой на украинский Донбасс», – рассказал представитель Гриценко.

«Как мы понимаем и знаем, Минские договорённости не подписаны официально государством Украина, там были отдельные представители – Леонид Кучма и другие. Вопрос к украинскому законодательству, Верховной Раде: кто брал эти обязательства? Я думаю, что сегодня не найдётся политических сил, тем более, большинства в парламенте, которые будут готовы пренебречь национальными интересами и, по сути, подтвердить требования Путина, Медведчука, других касаемо федерализации Украины.

Вспомним о том, что пакеты санкций есть разные. Собственно, кроме санкций, которые действительно сегодня связаны с Минскими соглашениями, есть также Крымский, Керченский пакеты и другие, за действия России против Украины, а также в целом за нарушения международного права.

Что касается выхода, безусловно, это не должно быть резким процессом, всё должно быть согласовано и сообща, в унисон с нашими международными партнёрами, с которыми мы вместе противостоим российской агрессии.

Но говорить сегодня и возвращать тему о том, что нам нужны прямые переговоры с агрессором, без посредничества Запада – это означает вернуть Украину к очень уязвимой и слабой позиции. Собственно, к той позиции, когда мы вынуждены были подписать невыгодные для страны Минские соглашения.

На тот момент, понятно, была очень тяжёлая ситуация, но выполнили ли они в полной мере свои задачи? Нет, к сожалению, не выполнили. Война продолжается, солдаты и мирные жители продолжают гибнуть и получать ранения, собственно, огонь на линии разграничения продолжается. Это означает, что нам нужен другой формат», – подчеркнул представитель Гриценко.