На арену выходит Парубий: Жесть на Украине только начинается

13.04.2019, Киев, Максим Карпенко

После выборов президента Украину ждут тяжелые времена, когда парламент перестанет функционировать, и внутри начнутся междоусобные войны.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в случае победы на выборах Владимира Зеленского, между ним и Верховной Радой начнется конфликт, который продлится минимум полгода.

«Война будет продолжаться, но между президентом и значительной частью парламента, которая не сможет с этим смириться.

Ну, мы видели, что сказал про Зеленского спикер парламента. Я не хочу повторять. Но невозможно такое. Это значит, что он не сможет работать с таким президентом…

Будет, скорее всего, открытая война. Но как можно распустить (парламент) – есть Конституция, которая говорит, что за полгода до проведения парламентских выборов президент не может распустить парламент!?

А полгода закончатся в двадцатых числах мая. А инаугурация должна быть до 3-го июня. В принципе, можно дотянуть до этой даты, и распустить уже нельзя будет.

Так что я считаю, что вероятность того, что будет распущен парламент, очень мала. Не говоря уже о том, что депутаты будут зубами держаться за эти должности и значки, делать все возможное, чтобы распустить нельзя было.

Так что, я думаю, что парламент еще будет существовать, осенью будут выборы.

Мы ждем вообще тяжелые времена. Единственная надежда, которая есть, это надежда на то, что перестанут стрелять», – заявил Погребинский.