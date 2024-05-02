На азовском берегу Новороссии возведут курортный кластер для двух миллионов туристов

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На Азовском побережье Запорожской области планируется строительство курорта на прием до 2 миллионов человек в год. Идет разработка мастер-плана агломерации крупных городов с селами Приазовья так, чтобы задействовать прибрежные территории.

Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил член аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К концу этого года будут завершены работы по строительству Азовского автодорожного кольца – кольцевой дороги вокруг всего Азовского моря. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину подготовить предложение по развитию кольцевой автомобильной дороги, в том числе – формированию перечня и мастер-план агломерации крупных и малых городов в этих субъектах. То есть, скорее всего, будут укрупнятся города. Вероятно, по примеру Мелитополя, к которому ещё в 2022 году присоединили несколько окрестных сёл, и теперь границы Мелитополя выходят прямо к побережью Азовского моря», – отметил он.

Второе поручение по развитию этих территорий и повышения их градостроительного потенциала касается увязки строительства жилых домов с развитием транспортной и инженерной инфраструктуры, пассажирских перевозок в пригородном сообщении и по разработке региональных комплексных планов и стандарта транспортного обслуживания с учётом развития их туристического потенциала.

«Проще говоря, чиновникам поставили задачу составить план комплексного развития Северного Приазовья с учётом того, что этот регион планируется превратить в туристический центр», – пояснил эксперт.

Он напомнил, что во время совещания с президентом Путиным губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил проект круглогодичного морского курорта вблизи Бердянска на Обиточной косе.

«Президент идею строительство курорта одобрил, и к 2030 году, если все пойдет по плану, будет построена 101 гостиница, причем 60% из них составят трёх и четырёх-звёздные, сеть глэмпингов, семь автокемпингов, коттеджи. По всей видимости, там будет построен круглогодичный курорт, в обслуживании которого будут задействованы 20 тысяч человек, и ожидаемый туристический поток составит 2 млн человек. Стоимость проекта – больше 350 млрд рублей. Проект амбициозный, пока главная проблема в случае с ним – это вопрос с логистикой. Авиасообщения с частью регионов России нет, небо закрыто с самого начала СВО, железную дорогу строят, а как построят, так станет понятно, как будет обстоять дело с частотой движения поездов, с удобством, с тарифами, например. Но в любом случае, к 2030 году, я надеюсь, вопросы с железной дорогой и небом, да и в принципе с Украиной закроют. А поэтому строительство подобного курорта можно только поприветствовать», – заключил Лизан.