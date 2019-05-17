На Байкале готовится экономический рывок: 16000 рабочих мест, 100 новых предприятий

17.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Иркутская область России объявила грандиозные планы по экономическому развитию – масштабную индустриализацию в ближайшие пять лет. Регион планирует привлечь сотни миллиардов рублей инвестиций, создать около 16 тысяч рабочих мест и открыть 100 новых предприятий.

Об этом, выступая на четвертом ежегодном «Байкал бизнес-форуме», заявил губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В рамках своего инвестиционного послания губернатор подчеркнул, что стратегическими направлениями индустриализации в будущую пятилетку будут развитие газовой и химической отраслей, золотодобывающей промышленности, глубокой переработки леса, фармацевтической, строительной отраслей, и переработки сельхозпродукции.

«В рамках индустриализации мы поставим перед собой следующие задачи: не менее 100 новых предприятий за пять лет, не менее триллиона рублей инвестиций с созданием 16 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет не менее 230 млрд рублей», – заявил Левченко.

Губернатор также подчеркнул, что более 10 миллиардов рублей будут привлечены от инвесторов в туристический кластер на Байкале: «Во многом благодаря тому, что Иркутская область самостоятельно приступила к созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», мы включены в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Создание туркластера запланировано на 2019-2022 годы с объемом финансирования из федерального бюджета 2,2 млрд рублей, из областного — 583 млн рублей и из внебюджетных источников — 10,8 млрд рублей. Это позволит перепрофилировать территорию Байкальска из промышленного центра в туристический, будет создано более двух тысяч рабочих мест».

Иркутский политический аналитик Наталья Желотова позитивно оценила планы губернатора.

«Глава Приангарья Сергей Левченко последовательно демонстрирует работу с бизнесом, работу с инвесторами. Результаты уже налицо – в регион приходят все новые и новые инвесторы, экономическая жизнь становится все более активной. Полагаю, что все это успешно вписывается в байкальскую модель развития, которой придерживается губернатор и его команда», – пояснила Желтова в комментарии местным СМИ.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что особая экономическая зона «Ворота Байкала» должна к 2027 году привлечь ряд крупных инвесторов и превратить крупнейшее озеро России в центр мирового туризма. Также в Иркутске будет построен новый аэропорт, который призван стать современными «воздушными воротами» Байкала.