18.05.2018, Иркутск, Иван Андреев

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На Байкале построят новый горнолыжный курорт

На Байкале построят новый горнолыжный курорт, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в инвестиционном послании.

«Считаю, что значительную перспективу для привлечения большего числа туристов в регион, в том числе в рамках деятельности особой экономической зоны, представляет развитие горнолыжного спорта на территории города Байкальска. Поручаю министерству спорта Иркутской области разработать соответствующую программу», – сказал он.

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По словам губернатора, «количество туристских прибытий в Иркутскую область ежегодно увеличивается, поэтому достаточно остро стоят вопросы развития и модернизации всей существующей туристской инфраструктуры».

«За прошедший год мы добились определенных сдвигов. Из областного бюджета выделены 124 млн рублей на строительство в 2018 году объектов инженерной инфраструктуры на территории ОЭЗ, достаточной для обеспечения текущих потребностей резидентов.

Таким образом, для действующих резидентов будут сняты барьеры, препятствующие началу реализации туристических проектов. В ОЭЗ на текущий момент зарегистрировано семь резидентов с планируемым объемом инвестиций свыше 2 млрд рублей. И сегодня я обращаюсь к предпринимателям, заинтересованным в развитии туризма, с предложением реализовать ваши инвестиционные проекты на территории ОЭЗ с уже сложившимся и постоянно растущим туристическим потоком, т.е. фактически с подтвержденным спросом. Каждая компания с бизнес-идеей, направленной на создание качественного туристического объекта, имеет все шансы стать резидентом и на самых льготных условиях оформить в аренду необходимый для проекта земельный участок в уникальном живописнейшем месте на берегу озера Байкал.

Также обращаю особое внимание, что законное строительство каких-либо объектов в прибрежной зоне Байкала возможно только на территории ОЭЗ», – подчеркнул Левченко.