На Балканах готовят новый антироссийский таран на смену украинскому

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Балканском полуострове – политическая жара, связанная с прошедшими в ряде стран региона выборах.

Как и на что они повлияют – в материале собственного корреспондента «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Греция. На политическом фронте тут – без перемен. Результаты общенациональных выборов были совершенно предсказуемы. Левые партии с более или менее разумной программой и со второй попытки с треском проиграли консервативной «Новой демократии» с её зацикленным на идеях евроатлантизма лидером Кириакосом Мицотакисом.

Почти 20-процентный перевес в голосах избирателей изначально гарантировал правым победу во втором туре общенациональных выборов. Разобщенность левых сил, бесконечные разборки между их лидерами предопределили исход голосования. Похоже, греки не хотят и не ждут никаких перемен, разуверившись в своих правителях.

Уровень жизни в стране, тем временем, продолжает уверенно снижаться. Почти половина населения Греции с трудом может позволить себе даже недельный отпуск. Об этом сообщает ежедневная греческая газета «Катимерини» со ссылкой на исследование Ассоциации предприятий и розничных продаж Греции.

Цифры показывают, что 48,8% греков не смогли позволить себе недельный отпуск в 2022 году. Грекам остается радоваться лишь тому, что они на один пункт оказались выше соседней Румынии…

Не исключено, что этим летом процент людей, лишенных законного отпуска, будет даже выше, чем в прошлом году, учитывая, что цены на проживание и билеты на самолеты и паромы выросли еще больше по сравнению с прошлым годом без существенного роста доходов на душу населения, прокомментировало ситуацию издание «Катимерини».

Согласно опросу Греческой ассоциации, в этом году каждый четвертый грек проведет отпуск в гостях у друга. Отдыхающие греки будут готовить себе еду сами, независимо от того, остановятся ли они в своем собственном доме для отдыха или в чьем-то другом, чтобы сэкономить на посещении таверн и ресторанов.

Средняя трата на покупку продуктов во время праздника, или короткого отпуска, оценивается в 230 евро. Из них 118 евро (или 51 процент) приходится на покупки в магазине.

Не лучше обстоят дела и у туристического бизнеса Греции, имеющего весомую долю в наполнении бюджета страны.

Компания E-Real Estates заявила о рекордном числе банкротств среди местных отелей. Согласно данным отчёта компании, на продажу было выставлено 204 (!) 3-звездочных и 4-звездочных отелей по всей стране.

В числе причин, из-за которых отели выставлены на продажу, официально называются постоянные кризисы, кредиты, увеличение расходов на энергию, инфляция и увеличение стоимости товаров.

Греческие СМИ указывают на то, что проблемы местного туристического бизнеса связаны и с падением спроса, проще говоря, с отсутствием клиентов.

Немалый ущерб принесло и отсутствие гостей из России. Сначала ковидные ограничения, потом политический кретинизм, лишили Грецию потока русских туристов. В ещё спокойном 2019 году, число наших соотечественников, отдыхавших в Элладе, насчитывало 800 тысяч человек.

Турция. В стране отгремели нешуточные избирательные баталии. Реждеп Эрдоган в очередной раз удержал власть. Пришло время реализовывать громкие предвыборные обещания.

Главная забота современного рядового турка – экономические неурядицы в стране. Местная валюта всё больше обесценивается, цены растут, уровень жизни падает. Сможет ли новое-старое руководство государства справиться с ситуацией? Что там с предвыборными обещаниями и их реализацией?

Президент Эрдоган заявлял:

«Мы повысим минимальную заработную плату государственных служащих до уровня 22 тысяч турецких лир. Мы автоматически отразим это повышение заработной платы на выплатах нашим пенсионерам».

Министр труда и социальной защиты Ведат Ишихан объявил, что самая низкая заработная плата государственных служащих будет составлять 22 тысячи турецких лир, а постановление будет принято Великим национальным собранием Турции в июле.

Из этой новости можно сделать простое заключение: Эрдоган – человек слова, мужик сказал – мужик сделал! Однако, спасет ли это турецкую экономику? Есть ведь и другие новости…

«Центральный банк Турции через несколько недель после выборов поднял ключевую процентную ставку до 15%, впервые за два года отказавшись от нетрадиционных экономических мер, продвигаемых президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В заявлении, сделанном после заседания правления, было отмечено, что начался процесс ужесточения денежно-кредитной политики», – пишут СМИ.

Есть и такая вот новость. Признаюсь, я не очень-то разбираюсь в тонкостях банковского дела, и для меня эти процентные ставки и прочие термины звучат как заклинания шаманов. Переведу на общедоступный язык.

Для местного населения важно то, что это решение турецкого ЦБ привело к новому резкому «падению» турецкой лиры. Обменный курс доллара к лире вырос. И теперь доллар стал стоить 24,14 лиры. Очередной печальный рекорд…

Повышение зарплат – вещь приятная. Но только если на эти деньги можно что-то купить. На падение курса следует мгновенная реакция – повышение цен как оптовых, так и розничных.

Нужно сказать, что Эрдоган пошел на существенные перемены среди своего управленческого аппарата. Так, ключевую должность главы Центробанка занял известный банкир Хафизе Гайе Эркан. Об этом человеке известно, что он имеет докторскую степень, полученную в Принстонском университете. Менеджменту он обучался в Гарвардской школе бизнеса и в Стэнфордском университете. Звучит впечатляюще.

Исходя же из первых результатов деятельности «молодого дарования» (Хафизу Эркану – 41 год), хочется вспомнить фразу Михаила Жванецкого:

«Может, что-то в консерватории подправить?».

Вернее, в Гарварде с Принстоном…

Болгария. Совсем недавно сформированное правительство уже трещит по швам. Как и предсказывали многие аналитики, противоестественная коалиция двух правых партий ГЕРБ и «Продолжаем перемены» начала разваливаться после первых же своих шагов.

Лидер «ПП» разразился настоящей истерикой в адрес союзников из партии ГЕРБ, обвинив тех в «несоблюдение своих обязательств и прямом нарушении совместной декларации, принятой во время голосования правительства».

Противостояние ГЕРБа и «Продолжаем перемены», как их лидеров Бойко Борисова и Кирила Петкова, имеет давнюю историю. И те, и другие несколько лет поливали друг друга помоями, обвиняли во всех смертных грехах. Объединение этих политических сил, по прямому приказу из Брюсселя, не могло быть устойчивым.

Главную проблему болгарской политики четко обозначил известный болгарский политический аналитик, Боян Чуков, в своем прошлогоднем интервью для нашего издания:

«В Болгарии нет стратегического планирования. Все определяется конъюнктурными и, прежде всего, личными интересами. Естественно, все происходит в глубоком геополитическом направлении, что не позволяет радикально освежить состав болгарских политиков… Болгария – страна без национального суверенитета и не может управлять своей судьбой».

Страна тем временем, катится в экономическую и социальную пропасть. Единственное, что хорошо удается нынешней власти, так это убедительно растолковывать населению, почему люди так плохо и бедно живут…

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии, Кирил Вытев заявил с парламентской трибуны, что существуют объективные факторы роста цен на продукты питания, о чем сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Министр порадовал соотечественников новостью о том, что в 2022 году цены на товары и услуги в сельском хозяйстве выросли на 35,2 процента по сравнению с 2021 годом. Минеральные удобрения подорожали на 108,2 процента, средства защиты растений – на 38,9 процента, корма – на 29,1 процента, электроэнергия и топливо – на 28,9 процента.

Это – объективные факторы роста цен, указал он в ходе парламентских слушаний.

Министр забыл добавить другие два объективных фактора роста цен – коррупцию и банальное воровство чиновников.

Еще, пожалуй, стоит упомянуть и тот фактор, что реально управляют Болгарией не местные политиканы, а посольства США и их союзников, которым абсолютно нет дела до глубокого экономического кризиса, царящего в стране.

Для них эта древняя балканская держава всего лишь часть суши, где удобно размещать свои военные базы. Сейчас из Болгарии пытаются сделать ещё и очередной таран против России на смену обреченному «украинскому тарану». Если «стратегам» из Вашингтона и Брюсселя удастся осуществить свой варварский план, Болгария рискует и вовсе исчезнуть с политической карты мира.