На Балканах может разразиться новая «Буря»

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История с диалогом между Белградом и Приштиной потерпела крах, он не нужен, в первую очередь, западным «кукловодам» Косово, а албанцы планируют новое наступление на сербов в южной провинции.

С таким обращением к нации после беседы со спецпредставителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком выступил президент Сербии Александр Вучич, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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На пресс-конференции он отметил, что Приштина приняла решение запретить сербские удостоверения личности на территории Косово и после 30 сентября отменить действие сербских номерных знаков.

По словам сербского лидера, временные власти Приштины приняли решения, которыми они хотят изгнать сербов, решения о новой «Буре» (так называлась военная операция по изгнанию хорватами сербов из Сербской Краины в 1995 году. Тогда из этого региона бежали около 250 тысяч сербов – ред.)

Вучич также призвал «дирижеров» косовского «премьера» Альбина Курти «немного смягчить свою наглость».

«Понятно, что ни диалога, ни переговоров, ничего, будут только проблемы», – заявил президент Сербии Александр Вучич, добавив, что Сербия, как всегда, будет стремиться сохранить мир, но очевидно, что некоторые другие стороны этого не хотят. «Этого не хотят не только албанцы из Косово, но и их наставники. Они говорят – Косово для нас независимая страна. Действительно? Где это сказано? В каком акте ООН, если вы ссылаетесь на приказ ООН?» — спросил Вучич.

Он также отметил, что его интересует не «премьер-министр» временных учреждений Приштины Альбин Курти, а те, кто подталкивает и поддерживает его в принятии таких решений, как последние.

Президент Сербии также подчеркнул, что диалог между Белградом и Приштиной ничего не выиграет, и что после последних решений Приштины нечего обсуждать.

«Ничего, пусть идет этот диалог, это все пустые разговоры. Какой диалог, после таких решений… О чем?» — риторически отметил он.

Вучич заявил, что после последнего решения Приштины он разговаривал с представителями «Сербского списка» (главной сербской партии в Косово – ред.) – никто больше не потерпит подобных вещей.

«Они больше не потерпят вторжений спецподразделений косовских сил на север (в сербские анклавы – ред.). Не будет такого», — сказал Вучич в обращении к нации.

По поводу решения учреждений в Приштине запретить сербские удостоверения личности и после 30 сентября отменить действие сербских номерных знаков, и того, что автомобили с сербскими номерами могут быть конфискованы, сербский лидер отметил, что ответ Серии будет трезвым, но убийственным и правдивым, и призвал Приштину трижды подумать, прежде чем сделать это.

«Мы не будем предпринимать никаких военных действий, так или иначе, но мы просим их не пытаться украсть имущество нашего народа и не пытаться преследовать и изгонять наш народ, это наша большая просьба», — сказал Вучич.

По оценке президента Сербии, решение Приштины в отношении сербских номерных знаков и удостоверений личности было направлено на изгнание сербов из северного Косово.

При этом Вучич заявил, что еще одна страна, пятая, отказалась от признания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово, но не уточнил, какая это страна.

«У нас также есть пятая страна, которая отозвала свое признание Косово, и я жду, когда они начнут какую-то процедуру вступления в международную организацию, чтобы я мог показать вам все документы, которые у нас есть», — сказал президент страны.