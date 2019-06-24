На Балканах намечается большая заварушка

24.06.2019, Москва, Елена Острякова

Крупные международные игроки в последние дни активно меняют свой дипломатический корпус в балканских странах.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Такое ощущение, что все мировые державы готовятся к чему-то на Балканах. Американцы послали послом в Сербию бывшего куратора российской оппозиции, работавшего на должности заместителя руководителя дипломатической миссии США (Энтони Годфри — ред.). Наверное, это назначение было сделано с учетом необходимости работы с сербской оппозицией. Также произошла замена посла в Великобритании. Все к чему-то готовятся», – сказал Бондаренко.

Он полагает, что замена российского посла в Белграде Александра Чепурина на Александра Босан-Харченко может быть связана с американской ротацией, хотя и была запланирована давно.

«Я не исключаю, что ждали, кого назначат американцы. Российского посла года два собирались менять. Чепурин классический дипломат, Сербия это не та страна, где нужен такой посол. Там посол должен представлять позицию России, давать интервью, ходить по эфирам, много выступать, проводить официальные и неофициальные встречи.

Новый посол, хоть он и кадровый дипломат, гораздо больше подходит к нынешней ситуации. Он профессиональный балканист, много лет был послом в Боснии и Герцеговине во время тяжелых послевоенных процессов. Это был очень влиятельный в Боснии политик, которого уважали все», – отметил Бондаренко.

Политолог Аремне Гаспарян полагает, что и США, и Россия хотят усилить свои позиции в Сербии на фоне последних событий в Косово.

«Соединенные Штаты скорее всего планируют усилить там позиции на волне поднятых протестных настроений прозападных сил. А также на волне того, что происходит в Косово. Это для них нормальная практика — слать людей, заточенных на подобного рода активизацию. Россия, для которой Сербия важна, также планирует усилить свои позиции в регионе», – сказал Гаспарян «ПолитНавигатору».