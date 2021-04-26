На Балканах по-тихому реализуется проект Великая Албания

26.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский городок и муниципалитет Буяновац присоединился к Сообществу албанских муниципалитетов, объединяющих населенные албанцами города и общины Западных Балкан.

Об этом сообщает сербская редакция «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Присоединение муниципалитета Буяновац к региональному Сообществу албанских муниципалитетов, объединяющему все крупные города в странах, где живут албанцы, является нитью в сети «невидимой Великой Албании», считает Марко Крлич, бывший помощник директора Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

Он напомнил, что эта организация была создана в Тиране (столица Албании) 28 ноября 2016 года в День албанского флага и на сегодняшний день объединяет Прешево (Сербия), Тетово (Северная Македония), Ульцинь (Черногория), Приштину (Сербия, Косово) и с этой недели Буяновац (Сербия).

«Таким образом, албанцы вероломным образом создают у нас перед носом Великую Албанию , – говорит Крлич. – Великая Албания существует, хотя и неформально, но она действует именно через этот способ объединения. Албанцам даже не стоит прилагать официальные усилия к какому-либо объединению, зная, что это вызовет сопротивление в международном сообществе, хотя они и говорят об этом каждый день. Все думают, что это всего лишь риторическая угроза, но никто не видит, как и чем они на самом деле связаны, через соглашения, документы, референдумы, о которых все уже забыли. Я не сомневаюсь, что албанцы хотят иметь одну большую страну, но даже здесь они задают себе больше вопросов – предпочтительнее два места в ООН (Албания плюс, как они надеются, Косово) или одно? Угрожая объединиться, они лишь пытаются создать неразбериху, чтобы выбить какие-то другие преференции, важные для них в данный момент».

Эксперт подкрепляет свои утверждения о том, что государство Великая Албания уже существует, следующими фактами:

«Вы не можете выиграть выборы в Македонии или Черногории без голосов албанцев. Или взять власть албанской диаспоры в нашей южной сербской провинции Косово и Метохии. Следовательно, эта Великая Албания в политическом смысле уже функционирует в регионе.

Но официально албанцы могут быть объединены только американской политикой, если та найдет интерес в том, чобы территориально урезать другие страны и установить сильное албанское влияние на Балканах, сдерживая таким образом сильные государства, в первую очередь Сербию, и через нее русское и китайское влияние в регионе», – заключил Крлич.