На Балканах появится еще один российский газопровод

На территории Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцоговины) запланировано ответвление идущего через Сербию газопровода «Балканский поток».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Независимой газетой» интервью основателю проекта «Балканист» Олегу Бондаренко заявил президент РС Милорад Додик,

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Он подтвердил, что для его республики цена на российский газ останется льготной — 290 долларов за 1000 кубометров и рассказал, какие еще экономические вопросы обсуждались в ходе визита в Москву и встречи с российским руководством.

«Сооружение на территории РС газопровода – ответвления идущего через Сербию «Балканского потока», который сам является продолжением «Турецкого потока». Президент России, конечно, поддержал этот проект. Я разговаривал на эту тему с директором «Газпрома» Алексеем Миллером и думаю, что в течение следующего года должно начаться строительство – ведь все заинтересованы в том, чтобы этот газопровод был запущен как можно скорее. Кроме того, уже давно на наш рынок зашла «Зарубежнефть», у которой есть нефтеперерабатывающий завод и своя сеть дистрибуции топлива в РC», – сказал Додик.

Глава РС также уточнил, что «Зарубежнефть» намерена подключиться к строительству солнечной электростанции на юге Республик Сербской.

«Сегодня наше правительство одобрило концессионные условия и локацию этой электростанции – в районе города Невесине. Я также выразил благодарность президенту за передачу РС двух вертолетов «Ансат», сейчас мы ожидаем еще один. Эти вертолеты хорошо себя зарекомендовали. Особо отмечу, что это не военные вертолеты, они применяются для быстрого реагирования на погодные катаклизмы, для нужд полиции, перевозки больных и т.д.», – добавил президент.

Помимо прочего, принято решение об открытии в Баня-Луке, столице республики, канцелярии посольства России и «Русского Дома».

«И об этом мы говорили с президентом [Путиным], который выразил удовлетворение тем фактом, что в Баня-Луке будет открыто дипломатическое представительство России. Уверен, что в следующем году оно уже заработает. Переговоры с Россотрудничеством об открытии «Русского Дома» также идут, и этот вопрос имеет абсолютную поддержку властей Республики Сербской. Хочу отметить, что в Баня-Луке мы также строим русско-сербский православный храм и большой русско-сербский культурно-духовный центр. Я пригласил Путина на их открытие и очень надеюсь, что он приедет», – резюмировал Додик.