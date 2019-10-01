На Балканах прошел митинг против западной оккупации

01.10.2019, Киев, Максим Карпенко

В Скопье – столице Македонии прошел митинг против вступления в НАТО и за интеграцию страны в Евразийский Союз. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Андрей Родионов, руководитель Международного общественно-политического движения «РУСОВ».

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«Мероприятие было организовано по инициативе новой местной партии «Родина», которая сейчас оформляет свою регистрацию. В митинге приняли участие и другие патриотические македонские организации. Главное условие было не использовать своих политических флагов, только флаги Македонии.

Манифестанты протестовали против вступления страны в ЕС и НАТО, а также против договора между правительством Македонии и Греции по переименованию страны в Северную Македонию, что было одним из требований для интеграции в альянс.

На референдуме большинство было против переименования страны, но всё равно – выгодное Западу решение провели через парламент, подкупив человек 10 депутатов. Посол США тогда не выходил из здания, пока не приняли нужного решения. Вообще, в Македонии сценарий похож на Украину – полиция без особых причин проводит аресты лидеров оппозиции.

Большинство людей, участвовавших в митинге, – за союз с Россией и за вступление в Евразийский союз. Собравшиеся демонстрировали, что власти Македонии ведут политику вопреки воле народа. Все патриотические силы объединяются в коалицию против западной оккупации и ставленника Запада – премьера Зорана Заева», – рассказал Родионов.

По его словам, акция собрала до 2000 человек. «Это существенное количество людей для Македонии, в которой всего население примерно 1,5-2 млн человек», – считает общественник.

«Столкновений с полицией не было, но было выставлено много полицейского ограждения в центре, вокруг правительственных зданий. Митинг был согласован, было заранее подано уведомление», – также отметил он.