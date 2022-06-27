На Балканах растёт скептицизм из-за двойных стандартов ЕС, продемонстрированных на Украине

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Накануне в Брюсселе завершился саммит ЕС по теме евроинтеграции республик бывшей Югославии. Годами им обещают присоединение взамен на выполнение очередных требований Запада. В этом году мероприятие не принесло какого-либо конкретного прогресса. Скорее, оно продемонстрировало элитам Западных Балкан двойные стандарты, ведь, пока их держат в неведении насчет европерспектив, скорое европейское будущее обещают Украине и Молдове – взамен на готовность Киева и Кишинева выступать в роли тарана против России.

В Брюсселе осознают разочарование, существующее на Западных Балканах в свете все более затяжного и сложного процесса европейской интеграции. Но дальше деклараций дело не доходит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Показательной стала совместная пресс-конференция лидеров государств региона после саммита. Так, президент Сербии Александр Вучич прокомментировал высказывание президента Хорватии о том, что Белграду больше не удастся «сидеть на двух стульях», лавируя между Западом и Россией.

«Сербия сидит на своем стуле, и не ваш премьер-министр и ваш президент будут руководить политикой Сербии, а граждане Сербии», – сказал Вучич.

На просьбу прокомментировать слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он ожидает от Сербии признания Косово, Вучич коротко ответил:

«А я сказал ему, что мы этого не ожидали».

Премьер-министр Албании Эди Рама в своей речи заявил, что для Украины хорошо получить статус кандидата на членство в Европейском союзе, но он также посоветовал украинцам не «питать иллюзий», потому что процесс вступления будет очень длительным. По его словам, Северная Македония является кандидатом уже 17 лет, а Албания — восемь лет и по-прежнему не знает сроков вступления в ЕС.

«Я думаю, что мы обязательно прибудем в Европу, надеюсь, до следующего века, но самое позднее в следующем веке», — иронически заметил албанский премьер.

При этом председатель Европейского парламента Роберта Меццола заявила, что процесс расширения Европейского Союза должен рассматриваться как способ для ЕС установить свою геополитическую повестку, чтобы предотвратить «пагубное влияние третьих стран с их интересами», пишет Tanjug.

Наблюдатели скептически оценивают перспективы расширения ЕС, указывая, что союз уже «сталкивается с огромной напряженностью, потому что нынешние члены имеют разные взгляды на все: от либеральных ценностей, роли независимой судебной системы и свободных СМИ до PR».

«Эти разногласия затрагивают суть того, чем является Союз, и недавняя история показала, что ЕС не удалось преодолеть разногласия, а лишь замазать их деньгами», – пишет сербская газета «Политика».