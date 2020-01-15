На балканские проекты Китая натравили «Гринпис»

15.01.2020, Москва, Елена Острякова

Международная организация Гринпис, известная лоббированием интересов США, выступила против строительства теплоэлектростанций, которые будут работать на угле, в Сербии, а также Боснии и Герцеговине.

Материал об экологической опасности этих объектах опубликован на сайте этой «природоохранной организации», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два огромных угольных проекта на границах ЕС, поддерживаемых китайскими банками, продвигаются на основе ложной информации об их экономической жизнеспособности и независимо от серьезных экологических проблем. По меньшей мере, один из запланированных угольных заводов в Боснии и Сербии является частью инициативы Китая «Один пояс – один путь», которая рассматривает регион в качестве важнейшего стратегического транзитного пути для китайских товаров в Западную Европу», – говорится в статье.

Утверждается, что новые заводы «вероятно нанесут серьезный экологический ущерб на местном уровне, а также значительное загрязнение воздуха, которое может пересечь границы ЕС».

«Недавнее исследование, проведенное Гринписом, показало, что два новых завода в Боснии Тузла и Бановичи вместе будут способствовать 960 преждевременным смертям, из которых 810 будут находиться за пределами границ Боснии», – говорится в статье.

В рамках программы «Один пояс – один путь» Пекин объявил об инвестициях свыше 12 млрд долл. в инфраструктурные проекты на Балканы, треть этих вложений приходится на Сербию.

В строительство ТЭС в Боснии и Герцеговине Китай вкладывает 150 млн долларов.

Проект на ТЭС Костолац будет включать в себя строительство нового энергоблока мощностью 350 МВт и расширение близлежащей угольной шахты Дормно. В настоящее время выработка электроэнергии в Сербии представлена устаревшими и неэффективными угольными электростанциями и такими же старыми ГЭС.