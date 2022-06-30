На Балтике Россия возвращается в допетровские времена

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На Балтийском море для России складывается крайне непростая военно-политическая ситуация.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.

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Давая оценку предстоящему вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, он горько шутит:

«Здесь для принципиального решения проблемы, видимо, придется реинкарнировать Петра I, так как ситуация возвращается к допетровским временам. Выход к Балтийскому морю для России сводится к узкой полоске суши в Калининградской области, которую уже блокируют со стороны Литвы, и к восточному побережью Финского залива. Кроме этого, всё Балтийское море уже становится натовским».

По его словам, подводные силы Балтийского флота будут зажаты в Финском заливе.

«Расстояние между финскими (на севере) и эстонскими (на юге) островами меньше 16 морских миль. У натовцев появляется возможность установить противолодочный рубеж в узком коридоре нейтральных вод», – сказал Гундаров.

Также он напоминает, что в Санкт-Петербурге несколько крупнейших кораблестроительных верфей, в том числе Балтийский завод, имеющий опыт строительства атомных крейсеров.

«И мы планируем продолжить их строительство. Может возникнуть, к примеру, такая ситуация: построили мы перспективный атомный эсминец проекта «Лидер» для океанской зоны, а натовцы ему запрещают выходить в Балтийское море. Предлог для этого может быть любой», – предупреждает эксперт.

Кроме того, собеседник издания обращает внимание на выход в Северную Атлантику через проливы между Данией и Швецией.

«Раньше один из берегов этих проливов (Швеция) не был натовским, чем мы и пользовались. Теперь же нам не то что в Северную Атлантику, а и в Балтийское море они постараются перекрыть выход. Гражданское судоходство тоже окажется полностью зависимо от «доброй» воли соседей. А их доброта нам прекрасно известна», – отмечает аналитик.

Он говорит, что за всю послевоенную историю шведская авиация в противостоянии с кораблями Балтийского флота потеряла только одного летчика, который совершал облет вышедшего на испытания атомный крейсер «Петр Первый», не рассчитал высоту и врезался в море.

«От него остался только шлемофон, который мы передали шведским властям. Этот случай подробно описан в секретном Историческом журнале крейсера. Разбившийся самолет назывался Saab 37 Viggen по-шведски «болт». Так вот, сейчас создается ситуация, когда число инцидентов на море будет расти в геометрической прогрессии. Одним «болтом» они уже не отделаются», – резюмирует Гундаров.