На «Бандеровских чтениях» представили план «развала России»

Вадим Москаленко.  
13.02.2023 01:04
  (Мск) , Киев
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Галичина, Дзен, Русофобия, Украина


Несмотря на все потуги Запада и Украины, в России до сих пор не удается раскачать сепаратистские движения.

Об этом в ходе «X Бандеровских чтений» заявил львовский юрист Леонтий Шипилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на все потуги Запада и Украины, в России до сих пор не удается...

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«Для того, чтобы России не было, нужны предпосылки. Должны быть политические центры, которые будут поднимать флаг борьбы за свою независимость. С одной стороны, мы имеем к этому тенденции, но сегодня эта идея не популярна на российских просторах.

Мы имеем какие-то квазиформаты а-ля Кадырова, президента Татарстана, национальные батальоны, которые воюют на Украине против нас. Но среди этих национальных групп нет единого понимания сепаратизма. Мы должны подтолкнуть их к этому», – сказал нацист.

Он обрисовал план действий:

«Чтобы этот процесс начался внутри России, необходимо, чтобы с Россией что-то происходило. С одной стороны, те процессы, которые происходят на международном уровне, в частности, формирование международного суда над преступлениями России. С другой стороны, вопросы реформирования ООН и Совбеза таким образом, чтобы в них не могла состоять страна-агрессор. С третьей стороны, введение таких санкций, которые должны уничтожить экономику как явление.

При условии влияния этих факторов, не сразу, начнутся центробежные тенденции. Будут пытаться сбежать от центра. За счёт этого внутренние элиты, которые сегодня могут говорить: «Аллилуйя Путин», завтра будут говорить: «Геть от Москвы», если будут предпосылки, созданные силой украинского оружия», – поделился своими фантазиями львовский нацик.

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