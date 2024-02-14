На «бандеровских чтениях» в Киеве призвали дерусифицировать кокошники и Иванушку-дурачка

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Чтобы развалить Россию, Украине нужно не только работать с сепаратистами Сибири или Кавказа, но и вести активную пропаганду о том, что русские – это не славяне.

Об этом на «XI бандеровских чтениях» в Киеве заявил украинский историк, бывший член экспертного совета Госкино Украины Ростислав Мартынюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вепская нация – это тот ключик к ядру московской, русской нации, от имени которой сегодня московский режим проводит все свои действия. Чтобы дезинтегрировать Российскую империю, Московскую империю сегодня, то кроме того, что мы должны работать с Сибирью, с Кавказом, с республиками, прописанными в Конституции РФ, мы должны говорить о том, что существует ключевой и базовый фейк в том, что мы называем Московией. Это её славянское происхождение и право говорить от имени наследника – я уже не говорю о Киевском государстве, но и такого сообщества как славяне. [Чтобы] разрушить или показать московское ядро как не славянское, простимулировать его встать на почву реэтнизации и возвращения к первичной идентичности, если мы говорим о москалях, о московитах, о великороссах, [эффективным] является работа с масскультурой», – заявил Мартынюк.

Он предложил выпускать пропагандистские мультфильмы о том, что сказочный Иван-дурак – не русский персонаж.

«Можно говорить, например, о кокошниках, условно говоря, которые воспринимаются как русский элемент, а вместе с тем – это традиционная финно-угорская одежда. Можно говорить о влияниях вепсского сказочного цикла на такой популярный жанр, как мультфильмы. Скажем, сказка про Иванушку-дурачка, который загадывает по щучьему велению, по моему хотению, некая печь катается по его деревне, то мы говорим о том, что это точно так же вепсский субстрат, вепсская сказка, вепсское заимствование. И здесь можно говорить, что весь корпус внутренней масскультуры московской нации должен подлежать фрагментации, разбиранию на фрагменты и раздаче каждому финно-угорскому народу, что кому принадлежит. Таким способом мы можем построить новое восприятие московской культуры как конгломерата финно-угорских этносов», – вещал «историк».

Он объяснил, что таким образом можно получить территорию, лояльную Украине, что откроит Киеву пространство для переустройства всей Евразии.

«И в этом плане мы бы подошли к моменту, когда распад московского ядра или реэтнизация московского ядра на почву финно-угорских идентичностей дал бы шанс на этой территории пяти постмарийских финских областей создать стабильную территорию, которая была бы лояльна украинскому государству. А не воспринимала само существование Украины как вызов для неё.

Исключим московское ядро, реэтнизируем на почве финно-угорской идентичности – и это откроет для нас оперативное пространство для переустройства Евразии на наших украинских устоях», – бредил Мартынюк.