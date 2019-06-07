На банкнотах стали появляться надписи «Косово – это Сербия»

07.06.2019, Белград, Ксения Голуб

В Сербии набирает силу флешмоб в поддержку целостности страны. Для его участия надо написать на банкноте номиналом в 1 или 5 евро слова «Косово – это Сербия».

Акцию поддержал и министр иностранных дел страны Ивица Дачич. Он выложил в сеть фото с подписанной банкнотой в 100 долларов.

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«Пригласили меня присоединиться к акции, которая проходит в социальных сетях. У меня не было иностранных денег, и те, кто просил меня, дали мне 100 долларов, чтобы я мог написать на них, что я и сделал – на кириллице, и я подписался», – сказал Дачич, добавив, что он всегда пишет на кириллице.

Он также отметил, что, хотя он использовал доллары для письма, это действие не имеет ничего общего с его отношением к США, и что слова «Косово – это Сербия» будут написаны на банкноте каждой страны, которая говорит об обратном.

«Это наша государственная политика, я постоянно говорю это», – заключил министр иностранных дел.