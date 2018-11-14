На базе Украины будет несколько государств, предупредили в Госдуме

15.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Вместо Украины вскоре будет образовано несколько новых государств. Об этом во время ток-шоу «60 минут» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войны никакой не будет. Поверьте, её не будет. Дело не в том, что я стою и призываю к этому, Путин совершенно чётко сказал по этому поводу. Какая война, ну о чём вы сейчас говорите?

Здесь даже ни обычными вооружениями, ни тем более ядерными, вас как разменную монету используют, и вы правильно сказали о Хорватии. Вы сейчас находитесь в процессе вот этой хорватизации. На базе Украины будет несколько государств, и к этому придётся прийти», – заявил Калашников.